《RUSSELL专栏》中俄天然气协议填不满中国需求 但不利于LNG价格

5月21日，俄罗斯总统普京（左三）和中国国家主席习近平（右三）见证俄罗斯天然气工业股份公司与中石油集团签署天然气购销协议。 REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin

路透澳洲朗塞斯顿5月22日（撰稿 Clyde Russell） - 澳洲和美国等地的液化天然气(LNG)开发商，是否应该对中国与俄罗斯4,000亿美元供气协议感到担忧？

毕竟，LNG需求增长的主要希望在中国。有些预测认为，到2020年，中国LNG的年进口量将增长两倍，超过6,000万吨。

但是，中俄签署的天然气供应协议是否会削弱上述前景呢？根据协议，天然气将通过新建管线从西伯利亚气田输往中国工业中心地区。俄罗斯料将从2018年开始供气，逐步达到每年380亿立方米规模。

新管线每年输送能力最终将增加到相当于大约2,700万吨LNG。

即使中国的需求足够旺盛，能够吸纳新管线供气以及不断上升的国内产出和进口LNG，LNG的价格是否得降到更接近其它能源的水平？

这个需求问题的答案是，中国显然决心增加使用天然气以降低燃煤污染，而且可能在生产或采购能力许可的情况下，尽可能使用更加清洁的燃料。

中国的主要经济规划机构--国家发展和改革委员会预测，到2017年，天然气供应量将上升到3,300亿立方米，而2013年只有1,740亿立方米。

供应增长主要来自管线。摩根士丹利的研究数据显示，2017年管线供气量将从2013年的250亿立方米增加到650亿立方米，而LNG进口量预计从280亿立方米增加到470亿立方米。

预计国内天然气产量也会急剧增长，包括致密气在内的传统气井产量2017年将从2013年的1,180亿立方米增长到1,650亿立方米，页岩气产量将从零增加到100亿立方米。

管道供应数字并不包括与俄罗斯新签的协议，而且是基于中亚地区供应增长，特别是土库曼斯坦--该国每年已经向中国供应约250亿立方米天然气，这个数字可能到2016年时达到400亿立方米，2020年时升至650亿立方米。

国内天然气产量的数字也许看似乐观，2014年1-4月较上年同期增长6.2%至421亿立方米。

由于建造输气管道的难度和成本，俄罗斯实现380亿立方米的完全输送量可能耗时久于预期。

如欲浏览中俄输气管道图表，请点选：link.reuters.com/guv49v

**液化天然气的机遇**

这意味着，液化天然气(LNG)生产商可能仍有进入中国市场的机会，尤其是在工业化的东南部地区。该地区距离俄罗斯和中亚天然气供应入口都较远。

中国正快速建设LNG接收终端，目前容量为3,100万吨/年，预计在2018年时升至8,000万吨/年，届时15个正在建设或已经获批的的新终端将开始运营。

如果正在规划阶段的13个终端最终建成，中国进口能力将达到1.1亿吨/年。

虽然进口终端很少满负荷运转，但值得一提的是，全球最大的LNG买家--日本去年进口了8,700万吨LNG。

天然气目前在中国能源消费量中占约6%，政府计划到2017年时将该比例提高到至少9%。

这可能为天然气构成了一种良性循环：需求不断增长，越来越多分销和消费天然气的基础设施也逐步就绪。

对于LNG生产商，主要风险并非是中国没有需求，而是如果它们的LNG相比管道天然气供应过于昂贵，它们可能会被挤出市场。

**新的定价结构**

刚刚签署的中俄天然气协议条款并未公开，但消息人士暗示，采购价格介于每百万英热单位(mmBtu)9-10美元。

这意味着中国拿到的采购价格好于欧洲，后者的采购价格约为每百万英热单位10.60美元。

这也意味着管道天然气的定价要低于LNG，中国4月LNG进口均价为每百万英热单位10.84美元。LNG进口均价一直低于现货天然气价格，因为中国通过一份长期协议从澳洲获得了每百万英热单位3.22美元的较低价格。

中国4月向卡塔尔和安哥拉支付的LNG价格分别为每百万英热单位18.49美元和18.55美元，则更接近现货价格。

假设中俄协议达成的价格为每百万英热单位10美元，那么就算加上从中国边境运往国内主要城市的成本每百万英热单位3-4美元，LNG的价格看来也仍缺乏竞争力。

这样一来，中国LNG需求的增长可能就会慢于管道天然气和国内天然气。

但是，还应注意的是，中国希望确保供应来源多元化，无疑是从欧洲严重依赖俄罗斯能源中汲取了教训。

不过，中俄天然气协议毕竟为亚洲天然气定价确立了新的指标。

这个新的定价结构也必须拿到LNG出口项目成本高昂，及企业必须在建设管道前先签订销售协议的的架构下检视。

倘若中国坚持要以接近管道天然气的价格来达成新LNG合约，那么澳洲及其他地区的许多计划中的LNG项目就可能很难推进。(完)

(编译 张涛/朱晓军/许娜 译文审校 张明钧/王洋)

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