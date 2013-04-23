《Russell专栏》亚洲煤炭需求下滑预测仍未实现

但如果说价格是关键，这并无法解释澳洲今年如何能够在一些关键市场扩大份额。

中国第一季从澳洲进口了2,773.7万吨煤炭，比2012年同期跳增74%。澳洲是全球最大煤炭出口国。

相比之下，中国第一季从印尼的煤炭进口只增加了18.5%。印尼是电厂热能煤最大出口国。

澳洲在中国市场份额扩大，一部分可归因于蒙古煤炭出口纠纷。中国第一季从蒙古的煤炭进口减少了20.3%。

这个因素反映在焦煤数据上。中国第一季从澳洲进口的焦煤跳增107%，而从蒙古的进口减少35%。焦煤是钢铁生产中使用的燃料。

但澳洲煤炭生产商赚到的这个好处可能即将结束。蒙古塔本陶勒盖煤矿1月基于成本理由宣布暂停对中国出口煤炭，但目前已经恢复出口。

蒙古另一家主要煤炭生产商--力拓旗下的南戈壁资源公司也已恢复运转，此前因为中国国企中国铝业对南戈壁提出收购要约，政府迫使南戈壁暂停了采矿，而中铝去年9月因政治阻力而放弃收购。

蒙古煤炭供应恢复，几乎笃定将取代澳洲焦煤。根据中国海关数据，澳洲焦煤3月价格上涨将近一倍。

但澳洲在中国烟煤进口的占比也有所提高，第一季成长77.8%，由印尼进口数量则成长48.3%。

中国海关数据显示，澳洲烟煤每吨102.9美元，印尼烟煤仅要78.47%，但澳洲进口增幅仍略胜一筹。

虽说澳洲煤炭很可能具有更高的发热值，但中国买家将选择更便宜供应是在情理之中，尤其是火力发电面临着水力发电量上升的压力。

这意味着，澳洲恐怕难以重复第一季对中国煤炭出口的优异表现，即便中国的煤炭进口继续一反下滑预期，保持良好。