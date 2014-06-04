《RUSSELL专栏》黯淡现实直扑而来，亚洲煤炭行业灰头土脸仍要面对

但这种看法比较像是基于期望，而非有真正迹象显示煤炭价格已准备好反弹。

若要价格上涨，显然必须有需求急增或供应减少，或两者皆有。

未来几个月很难出现上述情况，即便海运量仍保持强劲。

最大煤炭进口国--中国还在购买进口煤炭，只是因为进口煤炭价格便宜，能够与国内煤炭供应竞争。

中国国内市场决定了进口价格，随着中国主要煤炭生产商中国神华 最近因需求疲软而降价，中国不大可能有提高价格的动力。

印度煤炭买家也很活跃，但同样的，很明显也是低价在助推印度进口量，如果价格上涨，印度进口增速可能放慢。

由于停止使用核能，日本煤炭需求有所增加，但随着火力发电厂运转比例已高，需求可能已触顶。

由于需求面没有强劲的推动力，因此若要价格回升，就只能靠供应面的刺激，而这看起来也不大可能。

**无条件支付合约损及煤价**

Coaltrans与会人士指出，主要问题是澳洲的“无条件支付(take or pay)”合约。根据这种合约，矿商无论是否运送煤炭，都必须为铁路运输和港口吞吐配额付费。

这种合约的最初目的是确保收入，为筹建高昂基建设施提供资金保障，但却已经成为扼住矿商咽喉的沉重负担，矿商被迫亏本生产，因为关闭矿井的代价更加昂贵。

结果就是，澳洲矿商追求更高的产量以降低成本，更多煤炭涌入本就供应过剩的市场，因为印尼煤炭生产商也在增产以保住市场份额。

澳洲是全球最大的煤炭出口国，出口用于炼钢的炼焦煤和用于发电的热能煤。印尼则是全球最大的热能煤出口国。

虽然最近有些澳洲煤炭生产商宣布关闭或减少产量，但这些数量很少，对解决供应过剩问题的帮助可能不大。

比较有可能的情况是，煤炭生产商将努力尽可能苦撑下去，寄望未来情况会改善。

当然，现在多数的预期都是2020年代亚洲煤炭需求将强劲增长，咨询机构HDR Salva预计每年需求增加5,000万吨。

这种预期是基于泰国和马来西亚等东南亚国家的煤炭消费地位崛起，以及印度和中国增加进口。

但这种预期可能过于乐观，因为“煤炭战争”席卷全球，美国正在采取措施削减煤炭使用，中国未来几年则可能限制排放。

煤炭行业的资深业者表示，他们之前就经历过艰难时期，并且总是设法生存下来。不过，煤炭价格结构性下跌的情况日益明显，到了一定的水准，煤炭行业势必要忍痛抑制供应。(完)