《RUSSELL专栏》黯淡现实直扑而来，亚洲煤炭行业灰头土脸仍要面对

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
但这种看法比较像是基于期望，而非有真正迹象显示煤炭价格已准备好反弹。
若要价格上涨，显然必须有需求急增或供应减少，或两者皆有。
未来几个月很难出现上述情况，即便海运量仍保持强劲。
最大煤炭进口国--中国还在购买进口煤炭，只是因为进口煤炭价格便宜，能够与国内煤炭供应竞争。
中国国内市场决定了进口价格，随着中国主要煤炭生产商中国神华 最近因需求疲软而降价，中国不大可能有提高价格的动力。
印度煤炭买家也很活跃，但同样的，很明显也是低价在助推印度进口量，如果价格上涨，印度进口增速可能放慢。
由于停止使用核能，日本煤炭需求有所增加，但随着火力发电厂运转比例已高，需求可能已触顶。
由于需求面没有强劲的推动力，因此若要价格回升，就只能靠供应面的刺激，而这看起来也不大可能。
**无条件支付合约损及煤价**
Coaltrans与会人士指出，主要问题是澳洲的“无条件支付(take or pay)”合约。根据这种合约，矿商无论是否运送煤炭，都必须为铁路运输和港口吞吐配额付费。
这种合约的最初目的是确保收入，为筹建高昂基建设施提供资金保障，但却已经成为扼住矿商咽喉的沉重负担，矿商被迫亏本生产，因为关闭矿井的代价更加昂贵。
结果就是，澳洲矿商追求更高的产量以降低成本，更多煤炭涌入本就供应过剩的市场，因为印尼煤炭生产商也在增产以保住市场份额。
澳洲是全球最大的煤炭出口国，出口用于炼钢的炼焦煤和用于发电的热能煤。印尼则是全球最大的热能煤出口国。
虽然最近有些澳洲煤炭生产商宣布关闭或减少产量，但这些数量很少，对解决供应过剩问题的帮助可能不大。
比较有可能的情况是，煤炭生产商将努力尽可能苦撑下去，寄望未来情况会改善。
当然，现在多数的预期都是2020年代亚洲煤炭需求将强劲增长，咨询机构HDR Salva预计每年需求增加5,000万吨。
这种预期是基于泰国和马来西亚等东南亚国家的煤炭消费地位崛起，以及印度和中国增加进口。
但这种预期可能过于乐观，因为“煤炭战争”席卷全球，美国正在采取措施削减煤炭使用，中国未来几年则可能限制排放。
煤炭行业的资深业者表示，他们之前就经历过艰难时期，并且总是设法生存下来。不过，煤炭价格结构性下跌的情况日益明显，到了一定的水准，煤炭行业势必要忍痛抑制供应。(完)
(译文审校 蔡美珍)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰