《RUSSELL专栏》煤炭出口商担心中国停止去产能并允许国内煤矿增产

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/王颖/郑茵/李爽

路透里斯本10月19日 - 今年煤炭价格的亮丽上涨行情存在一个问题--它主要是中国的一种政治现象，而中国政治家赐予的东西，也可以同样轻松地收回。

在纽卡斯尔港，11月澳洲动力煤现货价格本周突破每吨100美元，为四年半来以来首次。周二收于每吨102.20美元，年初以来的涨幅将近120%。

本周在里斯本召开的全球煤炭领袖会议上，对于全球各地分析师几乎都看错了中国市场，与会人士感到非常不安。今年1-9月，中国煤炭进口增至1.8018亿吨，比2015年同期上升15.2%。

大多数分析师此前预测，由于经济成长放缓，而且政府限制使用污染较大的能源，中国2016年煤炭进口会减少。中国是全球最大的煤炭生产国、消费国及进口国。

令多数分析师感到意外的是，中国煤矿企业实施更少工作日制度，以降低产量并由此提升价格、提高国内矿企的盈利能力。

这是一项硬性措施，似乎是强制执行而不是说说而已的。中国有时候会出现政策只是口头上说说的情况，今年的钢铁市场就是这样。今年中国实际钢铁产能下降幅度远远不及最初的计划。

最终，中国煤炭和钢铁行业凸显出做出准确预测的难度；谁也不知道这个最能影响全球大宗商品的地方会发生什么。

总体而言，主流西方分析师曾相信钢铁产能将被削减，主要可能因为政策规定了确切数字。但他们仍怀疑煤炭领域，因为没有一个明确的量化目标。

然而最后的情况却是，截至9月30日的九个月，中国国内煤炭产量同比下降10.5%至24.6亿吨，而同期钢铁产量还上升了0.4%。

这意味着，中国国内煤炭产量在今年前三季度下降了大约3亿吨，这一降幅远远超过动力煤发电趋弱导致的需求下降。

这导致中国的库存水平大幅下降，上海钢之家网站的数据显示，10月17日中国主要煤炭港口秦皇岛的库存为355万吨，脱离近期低点，但仍不到去年同期725万吨水准的一半。

**矿企将信将疑**

生产减少且库存下降，对进口的需求增大，而出口商对此有利时机却没有准备，因为在价格连降五年后，整个行业形势严峻。

澳洲和印尼主要出口商的多数矿山目前将运转水平保持在最低限度，因矿商进入维持生存模式，将成本削减到减无可减的程度，并将资本支出和勘探工作推后。

这意味着当中国需求真的到来时，却很难轻易得到满足，因而导致价格大涨。

然而，在煤炭市场上，搞清楚情况并不能算大功告成。

出席全球煤炭行业领袖会议的生产企业依然对煤炭价格涨势能否持续较长时间将信将疑，即便他们预测未来六个月左右价格仍倾向于上涨。

他们的思路是，中国将继续改变削减产能的做法，允许国内矿企增产以补充库存，以便阻止价格涨得过高。

影响渗透至整个体系将需要几个月的时间，这意味着煤炭出口商的好日子还会持续一段时间。

但只有胆大过人的煤炭生产商，才会基于中国进口持续增长的希望重新燃起，而投资于扩大产量。

正如俗语所说，一朝被蛇咬，十年怕井绳。矿企目前仍在收拾2010年起大规模扩张带来的苦果，由于中国需求不及一些极为乐观的预估，当年的扩张造成海运煤炭市场结构性供应过剩。

中国当局通常不会明确表态，但可以合理假定中国希望国内煤价高到足以保持矿企盈利，因而有能力偿还债务，但煤价也不要高到过度推升电价、进而损及经济增长和通胀。

究竟中国当局理想的煤价水平在哪，并无定论。但如果是每吨约500元人民币(74.29美元)，那就意味着目前秦皇岛港煤炭每吨580元的价格需要下降，因此海运煤价格也要下降。

这意味着虽然动力煤短期很有可能上涨，但未来六到九个月则很可能会偏向下行。

当然前提是中国当局行动符合预期。但就像今年的状况一样，这是谁也无法保证的。(完)