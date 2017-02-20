（更正）《RUSSELL专栏》中国叫停进口朝鲜煤炭 煤市政策再添变数

图为2014年7月资料图片，显示朝鲜罗津港运煤的货轮。 REUTERS/Yuri Maltsev

（因译文有误，最后一段应为“2016年”，非“20156年”）

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月20日 - 近来从最大煤炭进口国--中国发出的信号既有利好，也有利空，难怪煤炭市场都感到有点困惑了。

最显而易见的利好消息主要和炼钢用的炼焦煤有关。和中国很多消息一样，这则消息的本质与政治脱不了干系。

中国在2月18日称，本年度暂停进口朝鲜原产煤炭，自19日起执行，有效期至12月31日。这一禁令若实施，将导致中国第四大煤炭供应国的煤炭突然中止进口。

来自中国商务部的公告很简短，并未说明暂停进口的原因。朝鲜政府在不久前刚刚试射了一枚中程弹道导弹，并疑似在马来西亚暗杀了朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。

中国政府或许通过禁止进口朝鲜煤炭，向朝鲜方面发出不满的信号，不过中国在去年4月也宣布过类似禁令，却从未实施。

由于买家利用朝鲜高等级煤炭与澳洲煤炭间的价格优势，中国2016年从朝鲜进口的煤炭量较上年大增14.5%，至2,248万吨。

中国海关将朝鲜煤炭归为无烟煤类别，而非炼焦煤，但实际上，来自朝鲜的煤炭主要用于炼钢或制陶业等更高价值的行业，这使这些进口煤成为炼焦煤的直接竞争对手。

澳洲和蒙古是中国主要的焦煤供应国，如果中国确实暂停从朝鲜进口煤炭，那么这两国肯定将获益。

澳洲2016年向中国出口焦煤2,677万吨，较上年增加4.8%；蒙古同期对华煤炭出口骤增85.2%至2,356万吨，主要归因于与澳洲煤炭相比具有明显的价格优势。

然而，如果朝鲜在今年余下时间不能向中国供应煤炭，假定来自钢铁和其他行业的需求仍持稳，中国消费者有可能面临大约2,000万吨的高品质煤炭短缺。

考虑到蒙古与中国之间的交通瓶颈，蒙古矿商或许难以大幅增产。

这样一来，对澳洲焦煤的需求将增加，并且加拿大、俄罗斯甚至是美国也有可能增加对中国的供应。

焦煤价格自12月触及每吨略高于300美元的高点后已经大幅下滑，新加坡交易所(SGX)澳洲焦煤近月期约在2月17日收于157.17美元。

大连商品交易所焦煤期货周一早盘最高涨2.8%，触及每吨1,270.5元人民币(185美元)，不过仍远低于去年11月所及高点1,618元。

尽管去年焦煤价格大涨三倍的势头不可持续，价格自11月高点回落也合情合理，但如果市场相信中国这次将会切断从朝鲜的进口，煤价可能再次受到激励。

**治污措施打击煤价？**

不可否认，朝鲜煤炭进口禁令一旦执行，肯定会提振煤价，但有一件事影响不太明确，那就是政府提出的一项抑制煤炭消费和运输的政策草案。

据路透看到的一份文件草案，环保部建议强制钢铁和铝生产企业削减产量，并要求天津港停止吞吐煤炭。

这些措施的目的在于减轻中国东北部的污染，这一地区城市密集，包括首都北京，都面临严重的污染问题。

虽然无法肯定文件草案将会正式成为官方政策，但这支持了污染问题对于决策者越来越有影响的这个观点。

如果这些措施得以实施，将会降低煤炭消费，并加大海运煤炭进入中国东北部的难度。

这样的结果是造成需求减少与供应降低之间的拉锯战；如果需求减少幅度更大，则导致煤炭价格降低；如果需求保持得不错，但港口的限制措施使得煤炭无法抵达终端用户，则煤炭价格则会上涨。

目前看来，与重大污染控制措施相比，禁止朝鲜煤炭进口给煤价的支持更可能实现，这就是说海运焦煤价格倾向于上涨，至少短期内如此。

整体而言，今年的煤价，尤其是焦煤价格，可能再次受到中国政治因素的推动，就像2016年的上涨一样。(完)

中国煤矿产量图表：tmsnrt.rs/2jxHpNp