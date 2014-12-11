《RUSSELL专栏》煤炭行业收购活动此起彼伏，说明煤价已经触底

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
根据一些预测，中国的煤炭峰值将在2022年到2027年间出现，但中国国家发展和改革委员会能源研究所(ERI)和美国自然资源保护协会(NRDC)等机构目前预计，煤炭峰值将在2020年以前到来。
不过，有一些理由足以令人质疑，中国、或实际上整个亚洲的煤炭峰值是否会这么早出现。
国际能源署(IEA)在预告下周公布的中期煤炭报告时称，中国的煤炭峰值要想在2019年时出现，至少必须具备以下几个条件中的一个：
从2015年起经济增长必须放缓到3%；国内生产总值(GDP)和电量增幅的落差必须达到4.5个百分点；中国需要通过天然气、核能或可再生能源额外发电2,500太瓦小时。
前两个条件看来像是天方夜谭，第三个条件则要求中国把天然气消费量提高250%，如果它把这些天然气用于发电的话。
换言之，中国的煤炭需求看来还会增长一段时间，并可能在未来几年达到政府定下的每年42亿吨的上限，高于目前每年约38亿吨的消费水平。
当然，中国大概有能力开采和运输本国需要的所有煤炭，因此就算需求增加，可能也不会推高煤炭进口。
但考虑到马来西亚、泰国和越南的新电站发展，在印度的带领下，中国以外的亚洲国家未来几年可能将进口更多煤炭。
全球最大的动力煤出口国--印尼的出口可能将减少，因为国内需求增长，而且政府取缔了非法矿场。
总之，亚洲煤炭的中期和较长期前景依然相当乐观，意味着在大型矿商出脱表现欠佳资产的时候，那些有足够冒险意愿、也有充足资金能够撑过一段低价时期的买主，或许真的能够买入一些便宜货。(完) (译文审校 王洋/蔡美珍)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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