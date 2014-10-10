《RUSSELL专栏》中国恢复煤炭关税 澳洲煤企须认清现实减少供应

图为中国长治郊区堆放的煤炭。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 朱晓军/徐文焰/王兴亚

路透伦敦10月9日 - 在中国决定恢复煤炭进口关税后，澳洲煤炭行业做出迅速而且可预见的反应，基本上表明该行业仍不肯直面现实。

中国决定，自2014年10月15日起，分别恢复对动力煤和炼焦煤的6%和3%进口关税，这对已经陷入困境的澳洲煤企，无异于又是当头一棒。

澳洲煤企将受到格外大的冲击，因为该关税不会影响到印尼，因为印尼作为东南亚国家联盟(ASEAN)成员国，与中国之间有自由贸易协议。

澳洲矿产协会(Minerals Council of Australia)声明称恢复关税有“消极作用”，表示这会提高中国国内能源成本，同时也增加中澳正在进行的自由贸易协议谈判的不确定性。

中国恢复2007年取消的动力煤6%关税，基本被视为是为了保护国内矿业。在当前价格环境下，中国矿业也和澳洲、印尼同行一样难以盈利。

亚洲指标澳洲纽卡斯尔港动力煤GCLNWCWIDX上周跌至五年新低每吨64.91美元，自年初以来已下挫25%，还不到2008年衰退后的高点--2011年1月触及的136.30美元的一半。

澳洲报纸Melbourne Age称，中国的决定令人“震惊”，不过此前一段时期已经有了很明显的征兆：中国煤炭行业数月来一直呼吁政府出台扶持措施，警告称他们70%的产量是亏本的。

而且，上个月宣布的污染控制措施显然也不会对煤炭进口产生很大影响，因为发电行业并不受提高煤炭质量要求的约束。

这样一来，征税成为最有可能用来限制煤炭进口的一项工具，特别是在中国政府要求电力企业在9-12月最多减少煤炭进口4,000万吨之后。

中国今年前八个月的煤炭进口总量为2.02亿吨，较上年同期下降5.3%。

不过，澳洲还是想方设法提高了在中国进口市场的占有率，今年前八个月向中国出口煤炭6,107万吨，增长9.3%。

与此相比，印尼今年迄今的进口量下降25%至3,380万吨。

中国恢复征收煤炭进口关税，并要求发电商减少进口，或将令澳洲煤炭出口在今年第四季面临压力。

**供应过剩**

但是，煤炭行业的目光应该越过关税的短期影响，放眼更长远考虑。

全球煤炭价格已经大跌，因为矿商在过去几年出产了过多煤炭，可能是因为他们相信中国煤炭进口快速增长的乐观猜测能够梦想成真。

而现实情况是中国这个全球最大煤炭进口国，正努力限制煤炭增长速度并促进更清洁燃料和可再生能源的使用。

这并不是说中国的煤炭消耗量将不会增加，当然会增加，只不过增长速度较几年前决定投资新矿时许多人预想的要慢。

煤炭业仍是中国一个非常重要的行业，若政府采取措施保护该行业及其提供的就业岗位，那也并不令人意外。

在中国，社会和谐和凝聚力通常胜过企业获利，矿工失去工作或者拿不到工资，可能会引起政府关切。

煤炭行业所有问题的解决之道就是价格上涨，鉴于未来几年需求增长前景走软，将不得不在供应层面进行调整。

中国恢复关税的决定相当明显地表示，中国不想在这轮调整中担当全部或较多的重任。

这意味着，煤炭生产国将不得不为限制供应负起更多责任。

成本较高的动力煤中很大一部分都已退出进口市场，比如来自北美的动力煤。

但澳洲矿商仍在继续生产，尽管利润率变得微乎其微、越来越多煤矿陷入亏损。印尼煤企在一定程度上也是如此。

中国的真实意图是，如果你想要对中国出口，要确保你的价格别太低而伤及中国矿业。

这听上去这有点违背常理，不过通过减少供应来提高煤价，实际上或许有助于中国进口增加。(完)

(译文审校 张涛/郑茵/艾茂林)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。