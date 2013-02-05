《Russell专栏》印度煤炭产量迟未达标,仰赖进口为长短期价格提供支撑

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
印度原本打算兴建数座各高达4,000MW的超大型燃煤电厂计划,大多陷于停摆或进展缓慢.
但假以时日,印度很可能还是会提高发电容量,而随着煤炭储量的品级及数量下滑,印度国内煤炭产量同样很可能会持续低于目标.
根据煤炭部的资料,在2013年3月结束的会计年度,印度煤炭短缺数量将达到约1.92亿吨.
无法达成国内产量目标,将使这个缺口更加扩大,提高进口燃料需求.
这让印度具备了赶上中国的潜力,中国目前是亚洲最大煤炭进口国,而且正在重点兴建天然气、核能、水力及可再生发电厂,以减少对煤炭的依赖.
基于中国兴建新煤炭火力发电厂计划及国内煤炭产量有限,未来几年中国仍可能会增加煤炭进口,但印度的进口成长速度也可能会高于中国.
中国计划在2015年年底前煤炭火力发电容量达到960,000MW,比2010年底净增280,000MW.
中国还计划到2015年时将煤炭年产量限制在不高于39亿吨;中国2012年产量为36.6亿吨.
以现代煤炭电厂一年使用2,500吨煤炭产生1MW发电量的合理水准计算,这些新增加的发电容量一年的煤炭消耗量可能高达7亿吨.
如果中国到2015年真的增加了280,000MW的发电容量,而且也限制了国内煤炭产量,那么其必须将煤炭年进口量提升至高达4亿吨,比2012年的进口2.35亿吨足足提高70%.
即使假设发电容量增加幅度没那么大,这仍然意味着未来几年中国将至少以目前的速度继续进口煤炭,而且高出目前速度的机率还更大一些.
再加上印度煤炭进口上升,亚洲的中长期煤炭需求仍然很坚稳,此外,虽然目前全球煤炭供应充裕,但未来几年情况可能有变.
从澳洲到莫桑比克,许多地区的煤炭项目都因为资本及劳工成本偏高而遭到延宕,而最大热能煤出口国--印尼,目前正在推动立法,希望保留更多煤炭供应国内用途,同时让本国势力在煤矿运作占有更大比重.(完) (译文审校 张明钧/王洋)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
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