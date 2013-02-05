《Russell专栏》印度煤炭产量迟未达标,仰赖进口为长短期价格提供支撑

印度原本打算兴建数座各高达4,000MW的超大型燃煤电厂计划,大多陷于停摆或进展缓慢.

但假以时日,印度很可能还是会提高发电容量,而随着煤炭储量的品级及数量下滑,印度国内煤炭产量同样很可能会持续低于目标.

根据煤炭部的资料,在2013年3月结束的会计年度,印度煤炭短缺数量将达到约1.92亿吨.

无法达成国内产量目标,将使这个缺口更加扩大,提高进口燃料需求.

这让印度具备了赶上中国的潜力,中国目前是亚洲最大煤炭进口国,而且正在重点兴建天然气、核能、水力及可再生发电厂,以减少对煤炭的依赖.

基于中国兴建新煤炭火力发电厂计划及国内煤炭产量有限,未来几年中国仍可能会增加煤炭进口,但印度的进口成长速度也可能会高于中国.

中国计划在2015年年底前煤炭火力发电容量达到960,000MW,比2010年底净增280,000MW.

中国还计划到2015年时将煤炭年产量限制在不高于39亿吨;中国2012年产量为36.6亿吨.

以现代煤炭电厂一年使用2,500吨煤炭产生1MW发电量的合理水准计算,这些新增加的发电容量一年的煤炭消耗量可能高达7亿吨.

如果中国到2015年真的增加了280,000MW的发电容量,而且也限制了国内煤炭产量,那么其必须将煤炭年进口量提升至高达4亿吨,比2012年的进口2.35亿吨足足提高70%.

即使假设发电容量增加幅度没那么大,这仍然意味着未来几年中国将至少以目前的速度继续进口煤炭,而且高出目前速度的机率还更大一些.

再加上印度煤炭进口上升,亚洲的中长期煤炭需求仍然很坚稳,此外,虽然目前全球煤炭供应充裕,但未来几年情况可能有变.