《RUSSELL专栏》煤炭长期低价终将成为澳洲矿企无法承受之痛

图为澳洲纽卡斯尔港口的煤炭码头，一条传送带在运送煤炭。 REUTERS/Daniel Munoz

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿5月27日（撰稿 Clyde Russell） - 就像一壶水慢慢烧至沸腾，要过很长时间，澳洲煤矿才会达到无法忍受的痛点。

近几周来大量矿企纷纷宣布关门、减产和裁员，凸显出低价环境持续最终只会导致澳洲这个全球最大煤炭出口国的产量降低。

目前关闭的情况还比较温和，但越来越有可能是陷入困境的煤炭行业出现更多削减的前兆。

摩根士丹利周一在一份报告中称，澳洲动力煤产出中约有半数的成本高于价格，炼焦煤成本高于现行价格的产出比例则达45%。

5月23日止当周，亚洲煤价指标--澳洲纽卡斯尔港口的煤炭现货价为每吨74.33美元，接近3月所及的四年半低位72.98美元。该价格已较2011年1月所及的2008年危机后峰值跌去45%。

炼焦煤价格目前约为每吨116美元，约合2011年中期330美元价格的35%。当时昆士兰州供应因洪水中断且中国钢厂需求强劲。

直到最近，多数澳洲煤矿都一直在追求产出增长和削减成本来降低单位成本，藉以努力挺过价格低迷期。

然而在全球海运煤炭市场处于结构性过剩之际增产，可能让问题进一步恶化了。

现在一些矿企已缴械投降，开始关闭较高成本设施的产出。

嘉能可(GLEN.L)5月22日表示，将在2015年底关闭澳洲的Newlands地下煤矿，选择不再延续此矿区的寿命。去年该地下矿区的动力煤产量为275万吨。

3月，该全球大宗商品巨头表示，将暂停在澳洲Ravensworth地下煤矿的采矿。该矿区2013年半软焦煤产量为210万吨，一旦长壁采煤区的工作9月完成，该矿区将停产维修。

澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)及其合作伙伴三菱商事(8058.T)在2月表示，将在昆士兰州Saraji焦煤矿裁员230人，以改善该矿竞争力。该矿年产量为800万吨。

巴西淡水河谷(VALE5.SA)在5月16日称，将关闭在新南威尔士州的Integra煤矿，裁减500人。力拓(RIO.AX)也在昆士兰州Hail Creek矿区进行了裁员。

迄今，这些矿区关闭还没有对澳洲煤炭出口造成太大影响。但是鉴于产能闲置潮刚刚开始，这并不令人意外。

**矿区关闭不太可能提振价格**

5月26日止当周，全球煤炭出口港--纽卡斯尔出口量确实减少，但当月总出口预计为1,335万吨，可能成为今年最高的月度总量。

澳洲资源和能源经济局在3月发布的季度报告中称，2014-15财年动力煤出口将增长至2.006亿吨，2013-14财年为1.954亿吨；而焦煤出口将从1.768亿吨升至1.789亿吨。

这些增幅不算大，而且如果近期的关闭和削减产能预示着一轮新趋势，那么这些目标都不太可能实现。

不过，由于澳洲矿山关闭而供应减少，这能否有助于提振价格呢？

答案很可能是否定的。因为市场上的产量降幅还不足以改变当前供应过剩的局面。

最大买家中国的进口量持坚，2014年1-4月进口较上年同期仅仅下降2%，这种局面是由于进口煤价低廉，足以和国内供应竞争。

总体上，中国2014年进口预估料将持稳在去年2.67亿吨的水平附近。此外，亚洲另外三大买家--印度、日本和韩国进口预计温和增长。

但是，需求增长远远跟不上市场的供应过剩。只要煤价上涨，供应就会增加。例如，美国等国成本较高的生产商会抓住任何涨价机会向外出口。

对于澳洲煤矿业积极的一面在于，那些熬过低价环境的矿商将更加强大。当然，前提是未来10年亚洲煤炭需求增长的预测准确无误。(完)

(编译：石冠兰/朱晓军 译文审校：张明钧/王冠中)

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