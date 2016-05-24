《RUSSELL专栏》面对中国钢铁行业的虚火 焦煤的价格显得更为理智

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/王颖/杜明霞

路透澳洲朗塞斯顿5月24日 - 随着中国钢铁和铁矿石价格泡沫破裂，市场对于这些商品的合理交易价格毫无头绪。不过，焦煤或许能提供一些参考。

焦煤，也称为冶金煤，与铁矿石一样，都是钢铁生产的重要原材料，但其由于交易途径有限，以及生产商相对集中，没有受到太多关注。

这就是说，当铁矿石和钢铁在去年12月至今年4月末创下峰值的期间，焦煤没有沾到太多的光，同样在前两者价格大跌时也没有遭受多大打击。

大连商品交易所(DCE)铁矿石期货从去年12月的低点大涨90%，4月25日触及高点。

此后在中国当局及交易所采取措施抑制投机性买盘之后，价格重挫25%。

大连焦煤合约从3月4日所及年内低点到4月25日创下峰值，大涨了38%，随后大跌15.5%，周一收盘报每吨691.5元人民币(105.57美元)。

这表明大连商交所焦煤价格走势与铁矿石如出一辙，但涨跌幅要小得多。

看看中国国内交易所以外的价格情况，这种差异甚至更加明显。

亚洲现货铁矿石从去年12月低点累计上涨86%，达到2016年高点每吨68.70美元，之后又跌去23%，周一收在52.70美元。

相比而言，澳洲焦煤离岸价格在去年12月至4月25日，即中国期货市场见顶时，仅上涨了20%。

之后，澳洲焦煤价格实际上还略有上涨，截至周一时累计上涨了2.3%，报每吨94.40美元。

换句话说，今年焦煤价格有所上涨，而且还保持住了涨势，而铁矿石和钢铁价格则大幅波动，震荡更为剧烈。

这主要是因为焦煤的交易不像铁矿石和钢铁那么活跃。也正因如此，焦煤也许是指示钢铁产业真实状况的更好的风向标。

中国进口中一直有很大一部分来自澳洲，其中1-4月澳洲对中国出口达895万吨，较2015年同期增加27.8%。

中国进口炼焦煤的胃口增加，与钢铁产量上升的情况相吻合。中国3月钢铁产量触及纪录高位。

4月持续这种强劲力道，而且日均钢铁产量高于3月，但由于4月比3月少一天，月度产量略低于3月。

假定中国钢铁产量维持在强劲水准，那么炼焦煤进口可能与总体煤炭进口下滑的趋势相背离。

炼焦煤还受到印度进口的提振。2015年印度进口高于中国。

与中国一样，印度也在削减用于发电的热能煤进口，但仍在增加炼焦煤进口，以满足日益增长的钢铁产量。

印度和中国国内都缺乏高质炼焦煤储备，这意味着炼焦煤的前景比热能煤要亮丽得多。

但并不能说炼焦煤是很好的长线投资题材，因为它可能面临全球需求停滞，因中国钢铁产量很可能达到顶峰，全球其他地区增长可能不足以抵消中国放缓。

但现在炼焦煤的反应恰如其分，价格随着需求增加上涨，但没有出现与对中国小型投资者大规模曝险相关的剧烈波动。(完)