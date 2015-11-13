《RUSSELL专栏》全球PMI回升或预示大宗商品回暖 但能否成真要看中国

图为澳大利亚西部皮尔巴拉地区Hedland港口等待装运铁矿石的货轮。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月12日 - 近来中国和发达国家的采购经理人指数(PMI)均出现上扬，这使得一些人士乐观地预期，大宗商品需求和价格反弹指日可待。

这种观点依据的主要是以往的经验，即PMI上升往往伴随着自然资源消费的增强，而且数据证据和逻辑都支持这个看法。

不过，就像企业投资宣传册上的法律免责声明一样，需要指出的是，以往的表现并不总是预测未来结果的可靠指标。

有利的证据是，全球10月PMI由9月的50.7上升至51.4，创下近两年来最大月度增幅。这也是自3月以来全球PMI首次突破三个月移动均值。

基金管理公司U.S. Global Investors的首席执行官(CEO)Frank Holmes在11月9日发表的文章中称，这是他“密切关注”的一个指标，因为以往总能可靠地预测之后几个月大宗商品价格走势。

“我们自己的研究结果显示，当出现PMI‘上穿’现象的时候...暗示某些大宗商品、材料和能源可能急涨，”Holmes表示。

“以前出现这种情形三个月后，铜有81%的机率上涨约7%，原油有四分之三的时候上涨7%。”

这是相当高的上涨机率。如果成为现实，对于大宗商品生产者与投资者来说都是好消息。

但是，有几个问题提醒我们，在根据发生改善的制造业展望来评估大宗商品价格前景的时候需要谨慎。

首先，虽然全球、美国和欧元区的月度PMI高于荣衰分界线50，但中国PMI却不是这样。

聚焦于大型国有企业的10月官方PMI为49.8，与9月相同，仅略高于8月的49.7。

10月财新/Markit PMI自上月的47.2略升至48.3，指数虽上升，但幅度也不大。该PMI调查涵盖更多中小型企业。

此为6月以来最高水准，但因该指数仍位于50下方，所以要说中国庞大的制造业已然见底，好日子即将来临，可谓相当大胆的预期。

**中国PMI须站上50大关**

有鉴于中国为全球最大的大宗商品消费国，该国工业前景可能比欧美国家更重要。

即使中国零售销售等部份领域展现出韧性，但PMI及其他中国数据显然表明该国仍旧缺乏成长动能，比如10月工业同比增速创七个月低点。

U.S. Global Investors的Holmes在他的文章中指出，大宗商品需求若要激增，中国PMI就得站上50关卡，并且持续一段时间，这点“至关重要”。

由此观之，预期制造业即将引领大宗商品反弹，或许高兴得太早了；但即便这点确实在2016年成真，在本质上也会与先前的情况存在相当大的差异。

这主要是因为许多大宗商品的供应严重过剩，尤其主要由中国购买或生产的商品。

这意味着即便需求增强，也不太可能引发一些大宗商品大幅上涨，比如铁矿石、煤炭、钢铁和铝。

如果这些大宗商品价格上涨，只会激励供应回到市场，从而压抑其涨势。

若中国制造业恢复强劲成长的话，将会受益的主要是那些供应前景受限的商品，铜算一个。

原油能否上涨，将取决于当前过剩供应的消减速度，以及边际产油者看到价格上涨后提高产量的速度。

总体来看，全球大宗商品需求若要持续上升，更可能依赖于中国经济恢复强劲势头，即使到那个时候，需求上升转化成价格上涨也将比往常需要更长的时间。(完)