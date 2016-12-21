《RUSSELL专栏》2017年商品市场迷雾重重 中国、特朗普和OPEC难预料

2011年8月20日，两艘拖船拖着满载煤炭的货轮驶离印尼塔拉汉港。 REUTERS/Dwi Oblo

(本文作者Clyde Russell为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰文 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月21日 - 每年这个时候，预测者都会将水晶球拿出来，擦拭一番，然后对来年进行预测。但要预测2017年的大宗商品市场，恐怕比以往难度更大，因为推动市场的三个主要因素都存在不确定性。

2016年主要大宗商品基本都稳健上涨，但2017年的前景可能要取决于特朗普、中国政府和石油输出国组织(OPEC)三者的行动。

请注意上文所说的“行动”，这三者实际采取的行动比他们的喊话最终产生的影响要大得多。

以中国为例。今年中国对煤炭和铁矿石口进口的强势让多数分析师感到意外，并导致这两种商品价格上涨。

这背后有几个原因：最主要的是许多分析师并不真的相信中国会削减国内煤炭产量，但他们相信会关停过剩的钢铁产能。

截止11月，中国煤炭产量较上年同期减少10%，虽然钢铁产能削减的幅度接近政府目标，但并没有导致钢铁产量下降，相反今年头11个月中国钢铁产量反而增长1.1%。

因此，鉴于中国是全球最大的煤炭和铁矿石买家，这对2017年的煤和铁矿石市场意味着什么呢？

中国当局已经明确表态希望提高国内煤炭产量，但矿企迄今仍难见行动，或许是由于他们一直乐见高价。

但中国动力煤产量可能会上升，至少在冬季和夏季需求高峰期会如此，这意味着进口煤价格或不得不下降，以便在国内产量上升时维持竞争力。

就用于炼钢的焦煤而言，情况略有差异，中国炼焦煤的供应可能仍不充足，尤其是如果其真的按照联合国的制裁举措，降低从北韩的进口。

钢铁产量也可能至少会保持稳定，或许偏向于下降，因国内房地产市场降温，且出口受制于不断升温的贸易保护主义。

这预示铁矿石进口保持稳定，而不会像今年前11个月那样增长9.2%。但今年铁矿石进口可能会首次超过10亿吨，且有乐观看法认为，这样的水平可以维持，即便价格下降以抑制中国国内产出。

但于中国而言，关键是今年大宗商品上涨大多是受需求增长激励，这还是五年来第一次出现需求而非供应过剩左右价格的情况。

然而中国政策制定者给予的，他们同样也能收回，而且很大程度上将取决于中国政府使重工业合理化的程度，以及允许有多大的经济刺激以达成增长目标。

**特朗普、OPEC均为已知的未知因素**

这一年大宗商品面临的另一个不确定因素，就是特朗普当政后实际会发生什么。

投资者日益消化了财政对基础设施的支出增加、对企业减税以及放宽对开发的监管等利好题材。

但他们大都忽视了美国与中国及其它国家发生针锋相对贸易战、打击移民等，以及由于特朗普往往做事不过大脑，可能导致地缘政治紧张局势升级等负面问题的可能性。

市场可能消化了太多关于特朗普的利好消息，对于利空消息却没有做足功课，所以在特朗普实际想要在经济政策方面实现什么目标、以及其中又有多少已落地更为明朗时，市场就有可能重新估量其影响了。

这有可能会影响到铜和铝等工业金属2017年上涨的可能性。

而对于原油及成品油而言，则主要将取决于OPEC及其盟友在抑制产出方面的成果如何。

初步迹象显示，沙特再次成为OPEC内部的承担者，减产的绝大多数负担将落在沙特身上，俄罗斯则是非OPEC产油国中减产的主力。

沙特已经表示，将削减面向欧洲和北美的石油供应，但却不愿削减对亚洲的供应，因为该国在与同为OPEC成员的伊朗和伊拉克，以及该组织之外的俄罗斯争夺亚洲市场份额。

此外，美国页岩油生产商增加产量的速度能有多快、幅度有多大也存在疑问，OPEC之外的主要产油国和盟友集团，比如加拿大和巴西，是否会抓住高油价扩大产量也无法确定。

就像中国和特朗普将实际执行的政策难以确定一样，原油的前景主要取决于部分产油国无法预料的行动。

实际上，准确预测已经成为一个矛盾体，对于2017年几乎是个猜谜游戏。

我们至多可以说，如果OPEC获得成功，原油价格应当稳定下来，在每桶50美元上方找到底部。

如果中国对产能过剩的行业进行重组，并维持每年大约6%的GDP增速，应当会支撑煤炭、铁矿石、钢铁、铜、甚至铝的价格。

如果特朗普设法让美国经济火热起来，大宗商品将搭上顺风车。

但这三者都是巨大的“如果”而已。(完)