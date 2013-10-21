《Russell专栏》做空黄金真的是大宗商品最佳投资策略？

美国7月柴油出口量大增至每日138万桶，创纪录高位。俄罗斯也增加投资来升级炼厂，以提高精练产品的出口。未来五年内，俄罗斯的柴油出货量可能从8月的每日717,000桶左右增长一倍。

美国、俄罗斯和中东的柴油涌入欧洲，给亚洲炼厂造成风险，且让裂解价差承受下行压力。

亚洲汽油价格的走势可能为柴油裂解价差提供范例。新加坡92号汽油较布兰特原油裂解价差GL92-SIN-CRK10月18日跌至每桶2.74美元，自年初以来下跌72%。

中国今年前八个月汽油出口增加逾一倍至每日113,000桶，而且美国削减进口后，其他地区流向亚洲的汽油船货也增多，汽油价格已经对这种情况做出反应。

**基本金属**

对那些不能进行做空交易的投资人来说，仍有些大宗商品有投资价值，比如镍和锡。

由于印尼计划从明年开始禁止出口未提炼的矿石，上述金属多头仓位都是基于这种供应威胁建立的。

虽然还不能肯定印尼会全面实施出口禁令，但风险在于该国可能采取一些措施，削减出口。印尼的锡供应量约占全球的四分之一，且是最大的镍出口国。

伦敦指标期镍 今年迄今下跌了16.7%至近四年低位，尽管今年头八个月中国进口跳升了10%。

伦敦期锡 表现略好，但今年前八个月也下跌了2.7%，尽管中国的进口跳升152%。

市场上的情形是中国等大买家增加镍库存，并等着观察印尼明年1月将采取什么措施。

印尼新规规定，所有国内锡出口商在出口之前都应在国内交易所完成交易，这让锡的情况变得复杂。

该规定令印尼9月锡出口降低90%，而且买家仍不愿进入唯一获批的印尼锡交易所--Indonesian Commodity and Derivative Exchange进行交易。

目前市场认为印尼当局可能有所让步，虽然有这种可能，但印尼当局也可能荷枪实弹虎视眈眈，或者让步的程度低于市场预期。

回到商品投资这个更大的话题，很明显越来越难找到持续回报。

这是全球大宗商品周(World Commodities Week)活动上基金经理们抱怨的主要问题，他们中很多人质疑，是否有必要将一些资金投向这个愈发难以获得回报的资产类别。(完)