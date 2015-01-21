《RUSSELL专栏》必和必拓与力拓产出数据凸显大宗商品市场困境

削减成本往往是一次性的，比如一项支出取消后，就不能再次削减了。

但随着购买新设备，以及相应的维护使经营顺畅，最终成本会再次回升。

这两家公司很可能寄望大宗商品价格会及时复苏，给予它们一些喘息空间，但这非常难以确定。

目前我主要关注了铁矿石，因为力拓大约90%的营收都来自这个部门，对其非常重要。必和必拓也是如此。

对于这两家公司生产的许多其他商品，比如煤炭和铜，状况大体相似。对于必和必拓的原油和天然气，情况也是如此。

具有讽刺意味的是，必和必拓竟然要将表现最好的大宗商品--铝、氧化铝和铝土矿剥离到一个新公司。

不过有几名股市分析师仍维持了对必和必拓和力拓的乐观看法，主要是因为他们得到保证，节省开支将盖过大宗商品价格下跌的影响，而且公司将提高派息，但市场并不完全相信。

必和必拓在澳洲上市的股票周二收报27.48澳元，今年累计下跌6.4%，较2011年的高点下跌约45%，当时该公司正要实施庞大的铁矿石扩产项目。

力拓澳洲股票周二收报53.69美元，今年累计下跌7.4%，较2011年高点下跌约40%。

股市在告诉必和必拓和力拓，在大宗商品价格结构性下跌之际，市场并不完全相信它们仍会实现强劲获利的讯息。(完)