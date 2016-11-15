《RUSSELL专栏》中国可能需要一把大锤才能把商品价格砸下来

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月15日 - 中国可能需要使用更大的锤子来打击该国的商品期货投资者，给市场降温。北京认为自然资源价格目前存在投机泡沫。

上周中国宣布了一系列新措施，旨在提高投资者在国内商品期货交易所交易的成本。这是当局为了控制商品期货市场采取的最新举措。

但提高交易手续费和保证金之后第一周的迹象好坏不一，并未显示这些举措大获成功。

虽然这些措施涉及范围广泛，而且针对很多商品期货，但主要目标是煤炭、铁矿石和钢材。所有这些商品期货今年都强劲上涨，吸引散户入市，给中国各家商品交易所提供了很大流动性。

上海期货交易所11月8日上调了螺纹钢的交易手续费，同时警告部分品种价格波动剧烈。

此后螺纹钢价格继续上涨，周一收报每吨3,041元人民币，较11月7日收盘价2,799元上扬8.6%。该合约自年初以来涨幅接近一倍。

所以，当局在抑制钢材价格方面效果不彰，不过市场成交量明显下滑，也算是一个亮点。

11月8日举措出炉后，虽然成交量起初上升，11月10日达到707.5万口的高点，但周一时已降至588.7万口，大约仅为4月底时所创年内峰值2,210万口的四分之一。

大连商品交易所也推出多项举措为市场降温，包括提高手续费和保证金，并设定了涨跌幅限制，但成效也有限。

中国主要铁矿石合约自11月8日以来仍在攀升，周一收报每吨628.5元人民币，当日稍早还触及33个月高位。

该合约自11月7日收盘以来上涨23.5%，年内迄今涨幅高达166%。

自上周新措施实施以来，即便起初成交量跌，11月11日成交量自11月7日的270万口减至124.9万，但之后反弹，周一成交297.6万口。

大商所焦煤期货也未加理会降温措施，该期货周一收盘已升至每吨1,644元人民币，高于11月8日的1,422.5元。过去一周成交量则略减。

**调整政策效力更大**

郑州商品交易所动力煤期货自11月7日收在每吨670.6元人民币以来，至周一收盘跌至652.4元人民币，但仍比去年底上涨95%。

明显的是，11月商品市场降温措施实施以来，效果根本比不上4月时的措施。

当时煤炭、钢铁和铁矿石合约成交量大幅减少，价格亦降。

虽然价格确实很快逆转跌势，但成交量却没有恢复到近乎相同的程度。

这可能显示出这次的不同之处，即市场参与者少于以往，而且可能对(交易)成本增加更具韧性，特别是如果他们看到了价格上涨的根本原因。

中国10月煤炭产量较上年同期下降12%，显示煤矿迄今为止没能力响应中国政府提高产量的要求。

10月钢产量较上年同期增加4%，为连续第三个月上升，因钢厂利润率仍较高，尽管主要原材料铁矿石和炼焦煤价格大幅增加。

国内煤炭产量下降、钢铁产量上升，将令当局更难控制大宗商品价格。

虽然提高交易成本将有所帮助，但调整那些限制煤矿产量但允许钢铁产量增加的政策，在让大宗商品价格降温方面影响将更大。

大商所铁矿石价格和成交量图表：tmsnrt.rs/2fsp7uy

(完)