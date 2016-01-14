《RUSSELL专栏》不必对中国的大宗商品需求过于担心

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/李春喜/汪红英/孙茉莉

路透上海1月14日 - 大宗商品市场应该对中国的需求有多大程度的担心呢？

表面看来，似乎的确应该非常担心，毕竟作为全球第二大经济体的中国确实面临诸多问题，而且对于全球其它经济体的担忧也与日俱增。

截至周三收盘，中国沪综指.SSEC开年以来累计下跌16%，是对中国经济担忧最明显的体现。

除中国除股市低迷外，人民币贬值、国企改革、工业部门增长放缓且全球竞争力下滑、货币政策宽松效果有限以及地方政府债务居高不下等问题也令人堪忧。

本周在上海举办的瑞银大中华研讨会上，排在投资者担心问题前两位的是：人民币兑美元贬值逾10%破7；采矿、钢铁、铝等工业领域“僵尸”国企改制难以取得进展。

简而言之，中国当局正在同时应对一系列挑战，要是换作其他政府，恐怕多数都力有不逮。

2016年已然开局不利，年内能否实现逆转，或是让情况越变越糟，也许取决于中国政府能否成功应对这些挑战。

这些对于大宗商品需求似乎都不利，即便中国经济的确如瑞银在会议上预测的那样增长6.2%。

人民币贬值将使中国企业的原材料进口成本更高。

**国企改革是主要挑战**

给大宗商品进口带来最大风险的是中国国企改革。

虽然中石油等大型国家控股企业可能进行改革，但真正的行动可能发生在矿业、钢铁和重工业等领域的规模较小的国企。

这些才是效率不高的过剩产能集中的地方，但以往经验已经证明，要关闭和重组这些公司不大可能实现，因为地方和地区政府为了保住就业，倾向于让亏损的企业继续经营。

要削减过剩产能，中国政府需要一边支持即将失业的工人，一边扶持坏账日渐增长的地方政府。

如果中央政府成功实施国企改革，由于钢、水泥、铝及其他工业产品产量减少，铁矿石和焦煤等大宗商品的进口需求就有可能减少。

2015年铁矿石进口较上年仅增长2.2%，而这一数字还是受到12月创纪录的进口提振，当月铁矿石进口量达到9,627万吨。

中国今年的钢铁产量很可能低于去年，即便国内铁矿石产量的确出现下降，但降幅也不会大到需要增加进口的程度。

有没有可能出现大规模财政刺激提振工业金属和钢材需求的情况呢，尤其考虑到中国政府正准备将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比提高至3%以上的情况？

但中国政府目前的思路是，中国经济似乎不需要像2009年那样的支出刺激措施，而是认为需要采取足够的措施，防止GDP增长大幅放缓，6%或许是新的增长底线。

中国央行货币政策委员会委员、北京大学国家发展研究院教授黄益平周一在瑞银举办的会议上表示，鉴于放松货币政策的空间有限，财政政策将发挥更大的作用。

但他也称，增长所面临的下行压力将持续一段时间，新的产业需要一段时间才能出现，并消化严重过剩的重工业造成的闲置。

这一观点或许暗示，2016年铁矿石、煤炭、铜和其他工业金属的进口量将难以实现增长。

不过鲜有迹象暗示进口或会骤降，而是更有可能温和下滑或仍大体平稳，这倒是一线希望。

**原油进口仍会保持增长势头吗?**

那么，中国大宗商品需求有任何亮点可言吗？

原油进口到目前的表现基本可谓对经济增长放缓有免疫力，尽管燃料消费需求可能更多地转向汽油，而非主要用于工业的柴油。

中国还将会购买多少原油用于商业和战略储备，以及购买的时间，这些疑问都将取决于库存何时会添满。当然，低油价看来可能会持续更长时间，这降低了累积库存的急迫性。

中国12月原油日进口量触及782万桶的纪录高位，2015年日进口量提高8.8%达到671万桶，也创下新纪录。

汽油需求强劲，以及存储量的增加或推升2016年原油进口，不过较去年8.8%的增速而言，今年的增长恐会失色。

中国2015年天然胶和合成胶的进口均增加15.3%，若假定汽车销量仍保持旺盛，那么2016年的橡胶进口或会再接再励。

虽然难有令人信服的理由看多2016年中国大宗商品需求，但也有市场参与人士盲目看空的风险，认为需求会大幅下滑，但实际上不大可能出现这种情况。(完)