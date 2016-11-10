《RUSSELL专栏》大宗商品前景如何 端看特朗普竞选口号落实程度

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲11月10日 - 随着投资者习惯特朗普将担任美国总统这个消息，全球大宗商品短期震荡之后，最大的风险将是，特朗普入主白宫后，有多少竞选论调将转化为实际政策。

目前全球大宗商品市场面临的问题是，特朗普还没清晰阐述政策，他的竞选活动只有一系列口号、威胁和模模糊糊的承诺。

不过，情况足以表明特朗普就任总统，对大宗商品需求和价格来说既有利又有弊。

迄今为止，关注焦点多落在特朗普的国内能源政策将如何，但不管该政策怎样变化，基本上都属于美国国内问题，对全球其他地区影响有限。

特朗普声称的目标是，允许市场决定将使用哪些能源来源，消除勘探、生产和运输方面的繁文缛节。

从表面上看，这有利于美国石油和天然气产出，但对煤炭来说就没那么有利了，因为煤炭要与产量更高、价格更低的天然气竞争。

全球来说，如果美国增加出口原油、成品油和液化天然气(LNG)，这才会具有重大意义。

对全球大宗商品前景更重要的是特朗普的国际贸易政策。

特朗普威胁要对来自中国和其他被认为对抗其“美国优先”政策的国家的商品征收关税，如果这些威胁成为现实，那将不利于大宗商品的需求。

铁矿石、煤炭，以及铜和铝等工业金属等大宗商品可能将受创最严重。

这些商品是许多制成品得以生产的基础，外加与它们相关的运输体系，使它们易受特朗普政策引发的全球贸易萎缩的影响。

另外一个非常可能发生的情况是，如果美国开始提高关税壁垒，贸易伙伴将以牙还牙，这将对商品和服务流动产生巨大影响，尤其是在太平洋地区。

**特朗普的刺激措施？**

特朗普任职总统的一个潜在好处是，大宗商品需求会在国内基建支出增加的带动下提高。

特朗普之所以能击败希拉里，主要是因为在所谓的铁锈地带州(传统工业州)胜出，比如俄亥俄、宾夕法尼亚和密西根等州。

他之所以能胜出，是因为他承诺要挽回这些州因关闭工厂而流失的就业岗位；这些工厂因经济更加全球化而在竞争中被淘汰。

但贸易壁垒不太可能使制造业就业岗位回归，因为投资者可能不愿意投资那些靠保护主义才能活下来的制造业企业。

如果特朗普想四年后取得连任，这意味着他将必须使这些州的就业数量回升。

这最有可能意味着要靠基建支出，特朗普已表示他将在第一个任期内在基建方面支出5,000亿美元。

听起来这有利于大宗商品需求，但也可能导致财政赤字上升，提高通胀率，利率也会因此上升。

实际上，特朗普的贸易政策也将提振通胀并可能推高美元，这不仅仅是因为美国利率可能上调，也是因为大宗商品需求的下降会损及新兴市场货币和澳新等依赖大宗商品的发达经济体货币。

但也需要特别警惕特朗普担任总统可能带来的后果。他有能力实现他的理念吗？或者说真实世界的统治会促使其采取更为温和的回应吗？

特朗普大可以享有共和党在参众两院的控制权，但他的许多党内同僚都已经明确表示出对特朗普的不认同，而且推行保护主义的贸易政策和扩张性的财政政策也将是极具挑战性的。扩张性的财政举措会导致赤字激增。

或许关键点就在于特朗普必须努力实现他的至少一部分承诺。他必须要尽力撼动华盛顿政坛的建制体系，努力维护他吸引选民的形象，即以一个政界外来者的身份当选，誓要整顿清理运转失灵的政治体系。

这将考验特朗普整合资源的能力，看他能否协调弥合异见，能否与他在选战期间公开交恶的各方展开合作。

整体看，美国和全球经济正进入一个充满不确定性的时期。

在不确定的市场上，工业用大宗商品不太可能享有持续的涨势，更可能是等待获悉有关特朗普未来政策运作的明确讯号，已及特朗普的前路将面临多大程度的阻碍。(完)