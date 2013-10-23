《Russell专栏》“两拓”报告显示商品市场格局悄然生变

图为悉尼一幅必和必拓公司的宣传画。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 艾茂林/朱晓军

路透澳洲朗塞斯顿10月23日 - 从矿业巨擘必和必拓与力拓最新公布的生产报告，可看出大宗商品市场在过去一年究竟发生了多大变化。

必和必拓(BHP.AX)与力拓(RIO.AX)的季度声明突显出，采矿目前演变成了一场以最低成本获得最高产量的游戏，与此同时还要缩减支出。

在中国需求增长放缓引发疑虑之际，这似乎不失为一种合理反应。中国的商品需求曾推动采矿业从开发项目到增加供应，写下长达10年的荣景。

这两大资源公司是及时止住了支出以避免商品价格大崩盘，还是说即将到来的新供应将彻底结束这场由中国引领的商品荣景，目前还没有定论。

当然，必和必和与力拓都花了大力气来增加产出，降低成本，并缩减资本支出。

这种重心转变出现在去年年中，当时两家公司都突然调整方向，从大举支出转向增产以限制成本，卖出非核心资产，并加强现有的业务运营。

全球第二大矿商必和必拓10月22日公布产量报告称，会计年度第一季铁矿石产量较上年同跳增23%。

公司亦将全年铁矿石产量预估上调2.4%至2.12亿吨，因西澳洲的扩张项目加快进度。

和必和必拓一样，力拓也在提高铁矿石产量。10月15日，力拓公布称第三季铁矿石产量创下记录高位。

力拓三分之二的营收源自铁矿石。该公司称将继续提高铁矿石年产量，在2014年上半年增至2.9亿吨，最终达到3.6亿吨--这一水平将超过目前全球领先的巴西淡水河谷。

力拓第三季的煤产量同样创下历史新高。该公司称将继续提高煤产量。

必和必拓也公布称，燃煤、焦煤、铜、镍和铝产量均有增长。

在产量增长的同时，开支也得到削减。力拓表示2013年将超额达成7.5亿美元的开支节约目标，该数字今年截至9月已达7.29亿美元。

必和必拓称，在今年截至6月节约27亿美元的基础上，将继续缩减开支，并且在第三季“延续了强劲势头”。

查看必和必拓产量图表，请点选(link.reuters.com/zuk93v)

查看力拓产量图表，请点选(link.reuters.com/dyz73v)

必和必拓和力拓今年均更换了执行长，由运营强人替代原来的交易和扩张能手。

到目前为止，必和必拓执行长Andrew Mackenzie和力拓执行长Sam Walsh都已经兑现承诺，即利用现有资产中产出更多价值，并且削减新业务。

这基本上是顺应股市分析师的意见。分析师此前批评称，在大宗商品漫长的繁荣期中，上述两家公司以及英美资源集团(AAL.L)等矿企并没有给股东带来回报。

必和必拓和力拓股价虽自去年低点反弹，但距离2008年经济衰退后的峰值还有一段距离。

必和必拓较去年在7月18日触及的年内低点涨24.4%，力拓则较去年8月30日低位反弹33%。

不过，这两家的股价都还在2007年多数时间所持水准附近。

相比之下，标普高盛商品指数.SPGSCI自2007年中以来已涨29%。该指数中能源股比重高，适合作为必和必拓的比照对象。

不过，该指数较去年6月21日触及的该年低点只涨13.2%，意味着过去一年必和必拓股价表现更好。

亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI自2008年11月开始定价以来大涨124%，较2012年9月5日触及的年内低点亦涨53%。

这意味着，力拓整体表现不及其主要业务铁矿石，必和必拓稍好一些，但二者都谈不上表现出色。

澳洲指标股指自2012年6月所及年低已跳升35%，较2007年中涨7.8%，意味着在过去12个月和过去六年，该股指带来的回报都高过这两个资源巨头。

两拓执行长都在一定程度上安抚了股市投资者，使其相信公司策略转变是一个好的决定，但市场还未准备好给予其股价出众的回报。

说明：Russell发布此篇专栏时，通过基金投资持有必和必拓和力拓股票，而且或许还通过基金持有本文提及的其他股票。(完)

(编译 艾茂林/朱晓军/李爽 审校 隋芬)

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