《RUSSELL专栏》大宗商品业者能否抵制上升周期的诱惑？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月23日 - 如果你听人说“这次会不一样”，也许最好还是相信，一切都还是老样子。

尤其是对大宗商品业者来说，他们常常是富了又穷，穷了又富，却很少想到从过去的错误中吸取教训。

这也许是因为大宗商品周期要演进几十年，集体的记忆会慢慢丧失，因而让管理人士重蹈前任的覆辙。

但更可能是因为，上市的主要大宗商品业者要么迫于投资者压力，得表现出卖力促进增长的样子，要么因自然条件因素被迫修建或收购新矿。

去年多种大宗商品价格强劲上扬，其中铁矿石和煤炭价格还翻了番，使业内乐观人气骤然升温。大家认为经过五年的价格下滑之后，大宗商品的下行周期终于结束了。

假定这种乐观情况出于正当理由，而且价格也处于新的上涨周期的初始阶段，那么大宗商品生产商应该如何应对呢？

在始于2011年的下跌周期中，多数企业的应对方式是，极大幅度地削减开支并缩减勘探活动，同时也在提高产量以降低单产花费。

这确实导致成本曲线急剧降低，但这种策略也可能加剧了价格跌势，因其造成了更多低成本的供应商品进入了供应充足的市场--铁矿石、煤炭、铝和原油都是很好的例子。

如果我们正处于大宗商品价格新上涨周期的初始阶段，对于企业而言，谨慎的做法是继续关注成本，同时削减债务，并将勘探活动转向那些具有供给瓶颈、但需求增长强劲前景的市场领域。

全球咨询公司德勤本月稍早的矿业报告“追踪趋势”(Tracking the Trends)就抓住了这些挑战的本质，首要问题就是企业应如何关注“理解股东价值的驱动因素”。

报告称，在2011-2015年的价格下跌时期，矿业企业的股东总回报(TSR)很低，相比之下，之前的价格上涨和大幅投资时期则享受了强劲回报。

尽管这乍看之下似乎是显而易见，但德勤指出，主要的问题在于，矿商不应靠价格上涨来提升股东价值。

“有许多杠杆和指标管理可用来影响TSR，例如成本、资本支出和组合构成等。”报告中提到。

“然而，通过增进投资资本报酬率和股东权益报酬率(ROE)来为股东产生更大价值，矿商必须使出财政纪律。”

换句话说，大宗商品生产商不应只因当前价格上涨提振营收，带来大量现金回报，就对新项目采取漫无节制地大开支票的做法。

**乐观的理由**

目前为止的迹象有几分令人鼓舞，主要矿商在近来的业绩简报时纷纷表达了审慎。

必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)等主要矿商均承诺通过增加派息来提高股东报酬率，英美资源集团(AAL.L)则是恢复派息。

他们也都承诺将动用额外的现金偿还债务，并持续侧重于压低营运成本。

或许这是因为这些公司高管并不完全确信当前价格涨势的可持续性，但也希望这是因为这一代领导层能够抵挡得住推动大规模项目或野心过大并购交易的诱惑。

主要的风险在于价格涨势持续得越久，股票分析师要求提出中长期计画提振成长的压力就越大，以往这种情况曾导致公司承诺大举投入资本，但报酬却不如预期。

必和必拓在悉尼的股价近期劲扬，周三收在25.78澳元，较2016年1月所创2008年后衰退以来低位14.21澳元大涨82%。

然而，即便近期上涨，股价仍然较2011年4月所创高点44.89澳元低逾40%。

若以股价作为评断管理层成功与否的主要方法，则这意谓着必和必拓在满足股东报酬率上还有段路要走；公司承诺斥资数以十亿美元计资金，以拉高最赚钱的铁矿石及原油等项目产量。

尽管我在说“这次情况不同”这句话时总是小心翼翼，但确实有些很好的理由证明为何这次情况有可能不一样。

首先，协助带动供过于求并导致价格下跌的大规模投资已不复见。

先前投资热潮背后的乐观理由，有很大程度是因为预期业者无论产出多少大宗商品，中国都会悉数买进。

虽然中国仍是全球最大大宗商品进口国，但显然其胃口不是个无底洞，尽管在原油等一些特定商品方面需求仍相当强劲。

光是这一点，就会让企业对于重启投资循环抱持更为审慎的态度，但值得注意的是，多数大型矿商的现任高阶主管更加倾向于注重日常运营而非建设。

举例来说，必和必拓现任首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)的讲话和高瑞思(Marius Kloppers)和Brian Gilbertson等前任高管大异其趣，而这不仅是因为他带有苏格兰口音而已。

麦安哲倾向于降低成本，并尽可能地提高经营效率，而高瑞斯及Gilbertson则喜欢高谈阔论交易及开发新矿脉。

然而，时代已经改变，在景气循环走到了审慎乐观阶段之际，有一个管理日常运营的主管可能好过喜好交易的主管。(完)