《RUSSELL专栏》沙特调高亚洲买家官方售价 或预示油市复苏上轨道

2013年4月20日，沙特西北部城市杜巴，一名渔民在港口停泊的一艘油轮附近收网。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/张明钧/许娜/汪红英

路透澳洲朗塞斯顿3月3日 - 沙特阿拉伯向亚洲主要客户调高油价的决定，或许只是另一个油市确实走在复苏路上的迹象。

沙特是全球最大石油出口国，该国将4月装运的阿拉伯轻质原油船货的官方售价(OSP)每桶调高0.25美元。

4月阿拉伯轻质原油的官方售价将是较地区市场阿曼／迪拜价格每桶贴水0.75美元，3月船货是每桶贴水1美元。

尽管近几个月官方售价有点变动，但过去六个月来有价格往上涨的最新趋势，贴水从11月时船货的每桶1.60美元下滑。

沙特国营石油公司沙特阿美倾向于根据炼厂需求和油品价值的变动来调整价格。

亚洲炼厂买家占了沙特石油出口的三分之二，沙特所给出的价格通常也反映了全球指标布兰特原油和地区指标迪拜原油之间的价差变化。

布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)近几个月来一路走升，从去年7月8日的每桶0.61美元，到周三升至3.28美元。EFS为衡量布兰特相较于中东原油的升水情况。

布兰特与迪拜原油间溢价升高，通常会带动沙特对亚洲官方售价(OSP)上扬，因沙特努力确保世界各地客户价格一致。

然而值得注意的是，布兰特-迪拜价差走高的趋势已经存在好几个月，比OSP上涨趋势还久。

这意味着沙特是一直到了最近才更加确定亚洲炼厂需求增长可长可久，让他们有信心开始调高价格。

同时这也是因为当前OSP远低于以往布兰特-迪拜价差处于每桶3美元上方的时候。

2014年1月，布兰特-迪拜原油EFS平均为每桶3.96美元，当时沙特Arab Light原油的OSP较阿曼/迪拜原油溢价达3.75美元。近几年的另一个例子则是，当2012年8月EFS报在3.28美元时，OSP的溢价为2.05美元。

这显示相对于过去的经验，对于亚洲炼厂而言沙特原油价格仍处于折价水准。

这可能反映出沙特决定不藉由调整自身产出来维持市场均衡、反能宁愿在低油价情况下维持市占的原因。

仍有待回答的问题是，原油需求是否真的强劲到足以支持沙特开始正常化官方售价的决定。

**中国和印度进口增加**

全球第二大原油进口国--中国1月原油进口较上年同期下滑4.6%，至每日628万桶左右。

但2015年进口较上年增加8.8%至每日671万桶，因中国增加战略储备，并且增加原油加工量和油品出口。

中国农历新年假期或许也影响了1月进口，因此2月进口预计将回升。根据汤森路透石油研究和预测，2月进口料为每日726万桶。

根据国有石油巨头中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团，CNPC)，2016年中国石油需求将增加4.3%，至每日1,132万桶。

亚洲第二大原油进口国--印度的需求也正强劲增长，1月燃料消费量较上年同期增长12.7%，为三个月最快增速。

印度政府数据显示，1月原油进口量为425万桶/日，较上年同期增加1.5%。

由于亚洲两大石油进口国的需求增长看似相当强劲，似乎确实有理由认为，油价将从需求面获得支撑。

但在伊朗及伊拉克仍在打算增加石油出口之际，供应面依然是油价持续上涨的主要障碍。

阿曼原油期货目前为止的百分比涨幅看起来很可观，较1月20日创下的每桶23.78美元纪录低点上涨了40.6%。

以美元涨幅来看，周三收盘价每桶33.44美元较1月20日收盘价上涨了9.66美元，但这一收盘价依然只略高于2014年6月所创当年高位110.80美元的四分之一，而且仅为2015年高点65.52美元的一半。

价格走势和需求数据暗示，亚洲原油市场仍处在复苏长路的起步阶段，但值得牢记的是，阿曼原油期货在去年1月中至5月初反弹了近47%，但在去年剩余时间内却一直下跌。

沙特原油官方售价(OSP)和布兰特/迪拜原油期货转掉期(EFS)图表：tmsnrt.rs/1OROgFB (完)