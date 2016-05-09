《RUSSELL专栏》沙特调涨油价本在情理之中 或许还有先见之明

2013年4月20日，沙特西北部城市杜巴的港口内，一名渔民在收网，远处是一艘油轮。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/汪红英/杜明霞

路透澳洲朗塞斯顿5月9日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯调高对亚洲客户的原油价格，涨幅创一年多来最大。这一决定既在情理之中，又令人心生好奇。

国有企业沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将6月运往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)调高至较阿曼/迪拜指标价格升水0.25美元/桶，较5月的贴水0.85美元/桶高出1.10美元。

这是自2015年4月以来最大单月涨幅，将官方售价提至去年9月以来最高水准。

该涨幅超出市场预料，但是考虑到沙特计算官方售价的方式，就不难理解了。

阿曼/迪拜市场呈现正价差结构，远月油价要贵于近月，意味着官方售价难免上涨，以反映远月船货更高的价格。

以期货转掉期(EFS)衡量的布兰特原油较迪拜原油的升水不断扩大，也暗示了沙特将上调对亚洲客户的官方售价。沙特约60%的原油出口给亚洲客户。

4月29日布兰特-迪拜EFS最高升至每桶3.98美元，按以往情况，沙特阿美会在那时计算6月官方售价。

这一升水高于3月25日创下的今年以来最低升水每桶2.37美元。

总体来看，虽然官方售价涨幅高于市场预期，但并没有偏离沙特阿美的既有做法和历史。

但这并不意味着在当前的油市动态下，上述决定没有什么好奇怪的。

上月主要产油国之间未能就一项相对温和的冻产行动达成一致，因沙特坚持让伊朗也参与冻产，但伊朗在夺回被制裁期间丧失的市场份额之前不愿支持冻产。

产油国未能达成任何协议的影响是，虽然全球石油供应过剩，但产油国继续抢夺市场份额。

沙特大幅上调官方售价，将促使其亚洲客户寻找替代石油来源。

炼厂或许会选择不完全采用合约原油，而是在现货市场寻求替代原油，或者购买储存在该地区的大量原油。

他们还可能会转而通过沙特的主要对手--俄罗斯、伊朗和伊拉克来满足7月原油供应，但前提是这些产油国的售价要低于沙特阿美提供的报价。

助对手一臂之力似乎并不符合沙特近来石油策略的基本主题，即不太顾忌油价，而是追求产量和市场份额的最大化。

特别是沙特新任能源部长Khalid al-Falih周日发表声明，字里行间都表明沙特将继续实行当前政策。

“依托我们当前最大的可持续产能，我们致力于满足我们不断增长的全球客户对碳氢化合物已有的和新增的需求，”他在电子邮件声明中说。

**供需朝着利好沙特的方向发展？**

沙特可能在想，市场供需状况、尤其是亚洲市场的供需正在收紧，而且油价上涨不会损及该国市场份额，因为炼油厂仍需要全额购买合约规定的规模。

而且，还有一些与这个想法相符的情况，很多炼油厂，特别是北亚的炼油厂6月前将完成年度维护，而后将增加炼油产量，以满足北半球夏季的需求高峰。

期货溢价缩窄的市场结构也支持这种观点，并且一些事件的发展似乎也让沙特占据优势，比如野火造成加拿大半数油砂产能停摆。

布兰特原油期货LCOc1周一亚洲盘初上涨多达2.4%，达到每桶46.48美元，5月6日收报45.37美元。

沙特之前不会想到，而且也预测不到加拿大的火情，但他们可能看出来，市场供应过剩的程度不像三至六个月之前那样严重。

如果这个评估是对的，那么这次将不是沙特最后一次上调官方售价，但(未来是否上调)大部分将取决于亚洲炼油商给沙特的反馈信息，看他们是容忍价格上涨并全额履行合约规模，还是因为可以买到更便宜的替代品，而试图缩减从沙特阿美的购买量。

沙特原油官方售价与布兰特油价表现图表：tmsnrt.rs/21MgNFo

(完)