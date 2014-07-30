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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 11:37 BJT

《RUSSEL专栏》中国油品需求增长不均衡，柴油受冷落

详细的炼油数据显示，今年上半年中国汽油产量较上年同期增加9.5%，而柴油产量仅增加0.15%。

这显示出，炼油商努力将汽油产量最大化，即使在中质馏分油中，也更加偏好煤油。上半年航空煤油和取暖油产量增加21%。

如果2014年下半年中国经济成长确实增强，那么柴油需求可能改善。但未来几个月，中国炼油商手中也同样可能会有太多柴油。

这提高了中国增加柴油出口的机率，与最近的趋势相符。

海关数据显示，中国6月出口476,406吨柴油，相当于119,101桶/日，高于上半年均值87,000桶/日。

海关今年改变了对柴油的分类，之前被归类为“轻质柴油”的产品，在2013年上半年的出口总量为174万吨，约相当于72,099桶/日。

这意味着，今年以来中国柴油出口已跳增约20%，航煤和汽油出口分别上升6%和下滑9.8%。

因此亚洲柴油相对于原油价格下滑，也不足为奇。

7月25日，新加坡柴油较迪拜原油升水 为每桶13.48美元。高于6月30日所及的2014年低位12.99美元，但远低于4月2日所及的高点19.16美元。

过去两年，中国柴油出口与柴油裂解价差有相当强的负相关，如下图所示：reut.rs/1k562wv

欧洲柴油需求疲软亦令亚洲柴油保持供应过剩，这意味着生产柴油的利润率可能会继续承压。

虽然这可能导致韩国等地的一些炼油商抑制产能利用率，但在中国柴油需求赶上国内产量之前，柴油市场仍可能维持供应过剩状态。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍)
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