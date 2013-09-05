《Russell专栏》联储缩减量化宽松或推高亚洲煤炭进口 削弱原油进口

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Clyde Russell;编译 洪曦/张明钧
路透澳洲朗赛斯顿9月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减货币刺激政策的可能性，引发一部分亚洲货币陷入动荡，而大宗商品市场或许也会受到波及。
很明显，当一国货币贬值，通常以美元计价的大宗商品进口成本将会上涨。
不过各种大宗商品的供需平衡将会受到什么样的影响，就没那么容易辨别出来了。
让我们以原油和煤来举例说明。
两类商品都是主要能源品，以美元计价，在市场交易便捷。
不过对于多数亚洲国家来说，今年原油价格大幅上升，煤价则是保持稳定，甚至有所下跌。
近几周印度是市场的关注点。这个南亚国家在竭力阻止印度卢比的下滑。印度卢比兑美元今年贬值了大约23%。
若以印度卢比来计价，布兰特原油现处于纪录高位，比年初时所处的水准要高出26%。
考虑到原油是印度进口量最大的商品(以价值计算)，很明显该国政府希望减少在这方面的支出以降低经常帐赤字。
尽管稳定卢比汇价将有帮助，但印度政府也有可能被迫提高零售价格，借此降低需求。
这种做法可能会产生经济与政治影响，但关键是，从原油需求的角度来看，今年的印度成长可能会令人失望。
然而，印度也是一个煤进口大国。有关煤的状况并没有那么糟糕。
8月30日止当周，亚洲煤价指标--澳洲纽卡斯尔港口的煤炭现货价为每吨78.61美元，年内迄今下滑近15%。
按美元计价的跌势限制了按印度卢比计价的升势，以卢比计价的煤价今年仅升2.2%。目前卢比汇价较7月末所及年中低点升高12.8%。
但相比石油，印度煤炭消费者的境况较好，或许能够继续进口煤炭。
根据路透数据，世界第四大煤炭进口国印度，今年上半年购买7,573万吨煤炭，较去年同期大增28.3%。
如欲浏览印度卢比计价的布兰特原油和纽卡斯尔港煤炭价格走势图，请点选(link.reuters.com/vag82v)
煤炭成本较低亦有助于亚洲主要厂商能够勉强经营下去。
印尼卢比计价条件下，煤炭价格现在比年初降低3.4%，这意味着货币贬值并未使得矿商损失过多营收。
不过，近几周印尼的局势有所好转，卢比汇价自7月5日所及年内低位已升近12%。印尼是全球最大的热能煤出口商。
澳洲厂商的情况更好一些，煤炭价格按本币核算仅自年初跌0.7%，自8月9月所及年内低位则升高5.5%。
不过，即便按照目前澳元价格每吨88.36澳元，仍有许多矿商难以保持盈利，行业内取消或延迟新矿开采或项目扩大的情况比比皆是。
油价成本高企对印尼和澳洲矿商也是不利的，不少偏远矿区要依赖柴油来发电。
尽管印尼的燃料消费者尚未见到零售价格上涨，但由于政府不愿扩大补贴支出，零售价格可能会走高。
澳洲消费者就没有这么幸运了，当地燃料价格随着国际原油指标价格走高，如今以澳元计价的布兰特原油来到2008年9月以来新高，当地零售价格也逼近历史高点。
这有可能拖累柴油需求，转而冲击区域部分炼厂，特别是新加坡的业者，因澳洲目前是亚洲最大柴油进口国之一。
日本及韩国等其他亚洲主要石油进口国的需求也可能面临下滑压力。
以日圆和韩元计价的原油价格自年初以来已经分别上涨11%及6.4%。
然而以日圆及韩元计价的煤炭价格分别下跌2.8%及11.4%，两国可能因此倾向在未来数月扩大燃煤发电。
而中国这个全球最大大宗商品进口国呢？
尽管人民币兑美元今年初以来仅贬值了1.76%，但原油及煤炭价格也面临相同的推动因素。
以人民币计价的原油价格今年至今上涨1.75%，煤炭价格则是下跌16.3%。
虽然油价涨幅并未大到足以冲击需求增长，煤炭价格下滑却足以让中国买家持续进口，尽管国内煤炭价格也持续走弱。
贝南克或许永远不会虑及这点，但美联储量化宽松计划不久后将撤回的种种讯号，可能最终提高亚洲煤炭需求、压抑此间原油消费。(完)
(译文审校 田建华/沈以文)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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