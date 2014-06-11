《RUSSELL专栏》天然气买卖双方价格之争 看谁先眨眼？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿6月11日（撰稿 Clyde Russell；编译 田建华/蔡美珍） - “看谁先眨眼？”这是国际能源署(IEA)对于液化天然气(LNG)的亚洲买家和全球供应商之间的价格之争所提的问题。
哪一方更有实力？IEA希望找到这个问题的答案：是那些希望得到低价LNG以及供应弹性和多元化的买家，还是那些需要确保高价长期合约来为新建厂资本投资正名的卖家。
周二IEA公布的中期天然气市场报告认为问题还没有明确决绝。虽然这么说可能是对的，但答案已经大致为人所知了。
随着新一波主要来自澳洲和美国的LNG供应进入市场，从而缓解当前的紧张状况并强化生产商之间的竞争，买家可能在短期至中期奏响凯歌。
但是在2020年以后的较长期，买家输赢面各占一半，因新的LGN项目可能难以获得必要的融资，而不能开工建设。
但这不是买家或卖家谁先眨眼的问题，而是把银行牵扯了进来。他们已经开始谨慎行事，若没有高价格做保证，是不大可能向新项目贷出数以十亿计的美元。
IEA预计天然气未来的五年需求增长主要受亚洲带动，该地区到2019年会增加2,500亿立方米的需求。
亚洲未来五年的LNG额外需求约是1,000亿立方米，相当于2013年LNG市场3,220亿立方米的约三分之一。
这1,000亿立方米的额外LNG需求大体可由正在建设的工厂满足。
澳洲在建的七家LNG项目将可以每年供应6,180万吨，相当于约840亿立方米天然气，而美国唯一在建项目--Cheniere的Sabine Pass可以供应244亿立方米。
其他俄罗斯和非洲的新项目可以保证，未来五年LNG市场最差情况下也是供需平衡，而且很有可能小幅供大于求。
**需批准更多新项目**
然而，正如IEA在报告中所指出的，LNG需求不会在2020年突然停止增长。以项目的前置作业至少需要五年来算，新项目必须很快获批，才能从2020年以后投产。
从澳洲目前这批LNG项目当年的一波批准潮之后，拍板定案的新投资几乎挂零，IEA指出只有俄罗斯的Yamal LNG项目。
澳洲LNG生产商最近几个月持续警告，除非能够降低成本，否则澳洲将在下一轮的新批准项目缺席。
即使澳洲的劳动成本及监管成本真的降下来，LNG新项目是否能够获得批准，仍有疑问，而且不只是澳洲如此。
俄罗斯与中国达成4,000亿美元的天然气供应协议，普遍被外界解读为，为亚洲市场的天燃气价格立下新指标。
虽然协议价格并未公布，但消息人士认为应该在10美元/百万英热单位(mmBtu)，接近俄罗斯供应给欧洲的价格。
但这个价格远低于亚洲LNG价格，目前现货LNG价格为13.10美元/mmBtu，而且可能已经接近季节性低位。2014年的年内高位是20.50美元，全年平均可能在16-17美元。
如果LNG买家坚持价格必须向中俄协议或是美国LNG枢纽Henry Hub的水准靠拢，在生产商争相卖出现货船货的竞争下，买家很有可能会成功压低购买成本。
但只要买家成功压低LNG价格，这只会更加确保新的LNG项目无法兴建，因为如果中国购买LNG的价格接近10美元/mmBtu，就连美国准备兴建的LNG厂都会不符经济考量，即使美国已经拥有页岩气成本较低的优势。
虽然所有LNG买家都说希望拿到更低的价格，但以中长期而言，那些仍然准备多付一点钱以拿下多年供应合约的买主，特别是2020年之后的供应，可能才是聪明的买家。(完)
(译文审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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