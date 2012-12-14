《Russell专栏》黄金分析师忽视中印两国 难怪不得其解

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿12月13日 - 读一读最近几家顶级投行和咨询公司关于黄金前景的七份研究报告,你会发现一个共同点:他们基本上都没有提到中国和印度.

这真是太不可思议的,因为这两个国家在黄金实货市场占到40%的份额.

任何一位石油分析师,如果在撰写原油前景的时候忽视了美国、中国、日本、印度四大进口国,那么他们的观点都很难被认真对待.

然而黄金分析师们在评估市场并试图找到价格走势方向时却恰恰这么做了.

就本文作者读到的七份报告而言,其中五篇根本没有"中国"和"印度"的字眼,一份仅提到中国但没说到印度,还有一份只用寥寥几笔带过了这两国.这些报告的来源包括高盛、摩根士丹利、德意志银行、巴克莱和澳新银行(澳盛银行,ANZ).

没有人指出两国中的一者或两者的需求是黄金价格的重要决定因素.他们全部重点着墨于美国量化宽松,以及2013年的前景.

美国财政悬崖获得解决或不能解决的潜在影响也是一项重大主题,正像欧债危机一样.

然而,2012年有坚实证据表明,金价很大程度上受到实货市场的影响,而这基本上就指的是印度和中国.

金价今年年初是每盎司1,565美元,2月攀升至1,785美元,10月再度涨至1,790,然后回落到目前的1,700美元附近.

换句话说,价格基本是区间盘整的,虽然受到了美联储宣布第三轮量化宽松举措的提振,但并不持久.

今年金价的利好因素不仅限于美国货币政策的宽松,央行买盘一直在继续,尽管速度慢于去年,上市交易基金(ETF)持有量自年初以来已增长10%.

ETF持仓量现在约为2,156吨,第三季曾大量净流入136吨.

但投行分析师们主要关注的这些利好因素,不得不对抗印度和中国需求放缓的逆流.

欲浏览中国黄金需求,请点选: (link.reuters.com/bat34t)

欲浏览印度黄金需求,请点选: (link.reuters.com/qaq34t)

印度在今年上半年经历需求疲软期之后,近期购买有所升温.

但根据世界黄金协会数据计算,今年至9月底印度需求仍降低28%,这相当于305.9吨之多.

中国需求也令人失望,第三季降至176.8吨,较上年同期降低8%.

总的来说,金价似乎在利好和利空因素的影响之间左右摇摆.

这样震荡的走势令一些分析师感到困惑,其中一篇报告称尽管开局不错,但黄金却录得表现平平的一年.

不用说这份报告完全没有提及中国和印度,实际上就是实货需求.

似乎美国货币宽松、央行买盘以及投资者对ETF的兴趣并不足以激发新的金价升势.

中国和印度的新买兴当然有帮助,然而具有讽刺意味的是,价格低恰恰是需要的动力.

印度黄金需求似乎对价格很敏感,在卢比汇价触及纪录水位时需求暴跌,近期随着金价下滑和卢比企稳又开始恢复.

中国投资者看来则更倾向于逢高买进,或者对国内通胀感到忧虑时买进.

目前这两种情况都没发生,但如果黄金出现几个月的升势,经济成长加快引发中国通胀忧虑,那么中国的需求可能会再度对金价带来支撑.

就我们获得的七份报告来看,他们认为价格走势将何去何从呢?

其中六份认为价格将走高,尽管多数认为明年升势将温和,目标价位基本集中在每盎司1,800美元.

这样的预估明显是极为看多的,但这个预报员长期以来总是出错,他们预计金价达到每盎司2,000美元的条件是美国和欧洲货币大幅贬值.

七份报告中有一份预计明年金价将温和下滑,但并非暴跌.该行是唯一一家把中印两国当做价格因素而有所提及的一家.(完)

(编译 石冠兰; 审校 高琦)

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