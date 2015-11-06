《RUSSELL专栏》中印需求回暖 金市中期前景乍现光芒

(本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月6日 - 金价已跌至七周低点，这个时候要列出笼罩金市阴霾可能终于开始消散的理由，或许显得有些不合时宜。

现货金周四跌至每盎司1,103.90美元，创9月16日以来最低，并逐渐接近今年7月触及的五年半低点1,077美元。

美国临近加息以及美元上涨这两个熟面孔，被指为金价这波最新跌势的罪魁祸首。然而，尽管短期金价前景可能仍不容乐观，但中期前景比较有希望。

金价今年可能连续第三年收跌，相较于2011年9月6日创下的纪录高位1,920美元，目前已下跌40%。尽管这看似不是什么好兆头，但值得注意的是，过去两年多数时间，金价已在1,070至1,300美元区间企稳。

单凭一段低波动性的时期，并不表示一波大涨(或崩跌)即将到来，但这确实说明2013年的强力抛售时期已经成为历史。

中期推动金价走势的主力是什么？短期因素和新闻事件永远都能影响黄金(和其他资产类别)走势，但长期来看，价格往往是受整体局势所驱动。

2011年金价升至纪录高位，是受到多项事件的一次罕有组合推升，而许多分析师错误地认为这种组合会持续相当长一段时间。

这些因素包括西方担忧2008年全球衰退开始后可能发生货币危机，中产阶层不断扩大支持印度和中国的实物黄金需求强劲，以及史无前例的央行购金操作，特别是发展中国家的央行。

虽然西方恐慌性交易已经基本消失，但中国和印度题材正在回归，并且央行需求依然坚挺。

在全球实物黄金需求中，中印两国基本占据了半壁江山；目前而言，中期前景正面。

根据汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的数据，中国第二季黄金需求低迷，但第三季大幅反弹，达到196吨，同比增长3%。

上海股市暴跌可能提醒了人们黄金作为价值储藏手段的作用，如果金价能够维持哪怕是温和的上行趋势，都将鼓励中国的消费者购买黄金珠宝和金条。

中国黄金协会11月4日公布，2015年1-3季度中国黄金消费量同比增长7.83%至813.89吨。

该数字得到了下面数据的支持。香港政府统计处发布的数据显示，9月份由香港净流入中国内地的黄金量连续第三个月回升，达到10个月高位。

**印度需求上升，但存在风险**

根据GFMS数据，印度第三季珠宝消费也出现回升，较上年同期增长5%至193吨，为七年以来最高季度总量。

由于中产阶级增加、经济前景转好，以及文化层面对黄金的偏好在全球数一数二，中期而言，印度黄金需求可能只会增长。

不过，如果印度总理莫迪鼓励民众把贮藏的黄金存在银行、推进黄金货币化的计划奏效，从而释放了贮藏的黄金的话，那么印度的黄金需求就可能面临风险。

若真如此，印度黄金进口可能减少，因为国内释出了更多黄金，不过民众对这项计划的接受程度仍不得而知，因为他们偏爱实体黄金更胜于纸钞。

印度央行的买盘也带来强劲支撑，其在今年第三季买超132吨黄金，较上年同期增长13.1%。

在许多发展中国家寻求外汇储备多样化的情况下，这股趋势料将持续，特别是在中国与俄罗斯继续其购金计划的情况下。

不过总有一些因素会削弱金价，其中有两点最为突出。

首先是美国可能升息，这会吸引资金流入固定利率产品，退出金市。

不过万众瞩目的美联储升息这一因素早已在金市中反映了一段时间，而且升息周期料将漫长缓慢，这就意味着对金价的影响恐怕未必像一些分析师预期的那样偏空。

此外，金矿供给是另一个可能的利空因素，未来18个月将有几座新矿开始投产，当年这几家矿场获批准之际正值金价有望上破每盎司2,000美元。

不过成本更为昂贵的旧矿，可能等不到新矿投产就要关门大吉了，据GFMS预估，今年全球矿商供给将略降至3,124.7吨，2016年和2017年会续降。

整体来看，有助金价上涨的利多因素正逐渐占上风，利空因素的影响力似乎在减弱。

不过虽没有足够的暗示表明金价强劲反弹将至，但还是有理由相信黄金中期内将逐步升值。

香港对中国内地黄金出口图表：link.reuters.com/waq74v

(完)