《RUSSELL专栏》供应下降给金价反弹带来一丝希望

图为南非Rand Refinery展示的金条。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell； 编译 高琦/朱晓军

路透澳洲朗塞斯顿11月14日 - 世界黄金协会(WGC)在编纂季度报告的时候，一定会发现越来越难找到正面消息加以着墨。

WGC周四发布的最新报告就证明了这一点。作为一个代表黄金生产商的组织，WGC却选择重点关注珠宝市场，称该市场还是“健康的”。

在一定程度这个阐述算是正确的，尽管第三季的珠宝需求较上年同期下滑了4%，但不管怎样，这总要好过在报告中强调整体黄金需求已经降至近五年低位的黯淡事实。

然而，如果WGC要想找出一些有关金市前景的更好消息，就不能只盯着需求面，供应面倒是有些希望。

供应面对市场的影响远超过需求面，这在大宗商品市场日益成为共同主题，但许多市场参与者针对这种情况的调整速度非常缓慢。

以铁矿石和煤炭为例，大部分的市场评论都聚焦于中国需求状况，而较少谈及这些商品供应在近些年激增的事实。供应猛增已经打压这些价格跌至五年低点。

铁矿石和煤炭等商品市场的供应过剩是长期性的和结构性的，而黄金供应则会对价格变动做出更强烈的反应，随着金价下跌，一些供应已经退出市场。

今年第三季的黄金供应量为1,047.5吨，较去年第三季下降7%。2014年1-3季度的供应量约为3,147吨，全年供应有望达到4,196吨左右。

如果情况确实如此，就意味着2014年的黄金供应将较2013年减少1.4%，比2012年更是下降了约6%。

迄今为止，供应减少主要来自回收的旧金，第三季回收旧金量为250.5吨，较2013年第三季的333.7吨减少了25%。

考虑到去年金价大跌以及今年未出现反弹，供应减少应该在意料之中。

现货金XAU=周四收报每盎司1,161.58美元，较年初水准下降3.6%，较2011年9月触及的纪录高点1,920.30美元下跌了39%。

**金矿产量开始下降**

更为重要的是，世界黄金协会的第三季报告显示，金矿产量也开始下滑，这可能是对金价回升最为利好的因素。

第三季金矿供应总量为797吨，持平于上年同期，但较第二季下滑1.8%。

该协会预计今年供应总量基本与去年一致，这实际上也利好金价，因为2011年止的十年黄金涨势，推动金矿近些年来不断扩张产能。

鉴于在目前的金价水平，建设新矿和相关加工设备在经济上并不划算，未来几年增加产能的可能性在很快消退。

黄金企业家联盟(Gold Industrialists Union)主席Sergei Kashuba在11月13日告诉路透，全球第四大黄金生产商--Polyus GoldPGIL.L在俄罗斯的Natalka项目推迟，意味着该公司产量可能在未来三年下滑。

高成本生产商也可能被迫限制或闲置产能，尤其是因为金价或在未来一段时间都将保持疲弱。

巴克莱9月19日发布的研究报告显示，根据广义成本衡量，全球10%的黄金产量都是亏本生产。

该报告显示，按平均水平，成本最高的生产商位于秘鲁，随后是马里和南非。

虽然矿企将积极努力降低单位生产成本，但金价低于1,200美元的时间越长，就越有可能导致部分生产商被迫关闭或停止开采生产率较低的矿层。

让金矿进入养护阶段，相对于煤矿来说更方便、成本也更低，这意味着无利可图的供应离开市场的速度可能比煤炭市场的情况更快。

供应下降是一个缓慢发酵的议题，也就是说不会立即提振金价。但这确实是黄金为数不多的希望之一。(完)

(译文审校 张涛)

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