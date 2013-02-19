《Russell专栏》影响因素变换 但金价可能保持稳定

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 徐文焰
路透新加坡2月18日 - 金市多头在过去数月鲜有理由感到欢欣鼓舞,黄金价格在上周一度探至六个月低点,不过近来在需求面已出现一些令人振奋的迹象.
合计占据黄金实货需求比重超过40%的印度和中国再度大举买进,消除了笼罩金市的部分阴霾.现货金在2月15日曾跌破每盎司1,600美元.
但多头在欢呼雀跃之前,仍面临一些问题,那就是这两个亚洲大国的需求反弹是否能持续下去,还有这是否足以抵消其他因素带来的下行压力.
据孟买黄金协会的资料,印度1月黄金进口量较上年同期大增23%,达到100吨的18个月高点.
而世界黄金协会(WGC)的数据显示,印度在2012年第四季的黄金需求已较上年同期劲增41%至261.9吨.
不过,无论是1月还是去年第四季的需求增长,部分可以解释为买家赶在黄金进口税率自1月21日开始从4%上调至6%之前囤货.
这意味着印度未来几个月的黄金进口量可能下滑.金市多头面临的一个坏消息是,印度政府似乎决意遏制黄金需求,以降低经常帐赤字.
因此若黄金进口量没有下降,政府就可能采取进一步措施.也就是说,印度未来的黄金需求顶多是保持稳定或者仅是小幅上升.
印度政府还修改了相关规定,允许该国黄金投资基金以投资者银行黄金存单的形式持有20%的黄金头寸.此举可能降低这些基金的黄金进口需求,尽管数量可能并不多.
世界黄金协会的数据还显示,中国第四季的黄金需求基本保持稳定,从2011年同期的199.6吨小幅增至202.5吨.
中国去年全年的需求增长1%,而印度则下滑11%.这有助于解释金价为何去年仅略微上涨,而且再次让不少预期金价会升至纪录新高的分析师大失所望.
但在刚刚过去的春节假期期间,中国珠宝销售同比劲增将近40%.这一迹象表明,随着经济增长再度升温,中国消费者的买兴可能正在回归.
目前断言中国2013年的黄金需求将大幅上升仍为时过早,但当前看起来需求增长的可能性似乎高于下降的可能性.
不过就算印度需求保持不坠且中国需求升温,这就足以抵消其他因素的负面影响了吗?
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西方投资者似乎已对黄金失去兴趣.自去年12月创下纪录高位以来,黄金上市交易基金(ETF)的持仓量下滑了1.4%.
虽然这一降幅相对温和,但诸如索罗斯等投资大鳄撤离黄金,则可能压抑市场氛围,特别是当金价走势仍迟滞时.
商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,对冲基金与资金管理人的黄金净多仓大幅降至逾四年低点,进一步说明黄金对投资者的吸引力减弱.
尽管多仓规模仍是空仓的2.4倍,但空仓一直在增加而多仓则在减少.
股市大涨与债券收益率温和攀升也削弱了黄金投资的魅力.
目前影响黄金市场的因素可能正在变换.
金价去年因印度和中国实货需求疲弱而承压,而投资资金流入与央行买盘则带来支撑.
今年看来,黄金似乎受到中印需求复苏的支撑,却受到投资魅力降低和美元走强的压制.
而不变的就是,现在仍很难找出充分的论据证明金价应该上涨或是下跌,这意味着近几个月以来的区间交投态势可能会持续下去.(完)
(编译 徐文焰; 审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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