《RUSSELL专栏》中国和印度需求才是当前黄金市场主导力量

**弥补中国和印度买需的缺口？**

这移除了实货黄金买需的一个重要支撑，意味着若要价格持续上涨，需要其他购买力弥补这个缺口。

央行的购买量依然稳健，第二季购买了117.8吨黄金，较上年同期增长28%，但低于今年头三个月的124.3 吨。

科技方面的买需也大体持稳，但第二季珠宝方面的消费减少至509.6吨，较2013年同期大幅减少30%，较今年第一季也下降12%。

ETF的黄金流入仍为负值，今年第二季净卖出39.9吨，大幅高于第一季的2.6吨，但远低于2013年第二季时的402.2吨。

黄金投资的流出至多看起来是稳定在较低水平，但问题在于整体市场仍在卖出ETF的黄金，与Paulson的策略相反。

虽然黄金价格的确从实质负利率和近来持续不断的地缘政治冲突中受益，但投资者很可能也对美联储越来越多准备升息的迹象保持警惕。

这应当提振美元价值，并降低黄金的魅力。

在金价冲至2011年纪录高点的过程中，黄金受到三大主要因素的支撑，一个是对西方货币体系崩溃的担心、中国和印度的实货买需，以及发展中国家央行的买需。

目前这三个因素对金价都没有太大支撑，暗示黄金的涨势有限。(完)