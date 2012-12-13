《Russell专栏》黄金分析师忽视了中印两国,难怪他们不得其解

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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ETF持仓量现在约为2,156吨,第三季曾大量净流入136吨.
但投行分析师们主要关注的这些利好因素,不得不对抗印度和中国需求放缓的逆流.
欲浏览中国黄金需求,请点选: (link.reuters.com/bat34t)
欲浏览印度黄金需求,请点选: (link.reuters.com/qaq34t)
印度在今年上半年经历需求疲软期之后,近期购买有所升温.
但根据世界黄金协会数据计算,今年至9月底印度需求仍降低28%,这相当于305.9吨之多.
中国需求也令人失望,第三季降至176.8吨,较上年同期降低8%.
总的来说,金价似乎在利好和利空因素的影响之间左右摇摆.
这样震荡的走势令一些分析师感到困惑,其中一篇报告称尽管开局不错,但黄金却录得表现平平的一年.
不用说这份报告完全没有提及中国和印度,实际上就是实货需求.
似乎美国货币宽松、央行买盘以及投资者对ETF的兴趣并不足以激发新的金价升势.
中国和印度的新买兴当然有帮助,然而具有讽刺意味的是,价格低恰恰是需要的动力.
印度黄金需求似乎对价格很敏感,在卢比汇价触及纪录水位时需求暴跌,近期随着金价下滑和卢比企稳又开始恢复.
中国投资者看来则更倾向于逢高买进,或者对国内通胀感到忧虑时买进.
目前这两种情况都没发生,但如果黄金出现几个月的升势,经济成长加快引发中国通胀忧虑,那么中国的需求可能会再度对金价带来支撑.
就我们获得的七份报告来看,他们认为价格走势将何去何从呢?
其中六份认为价格将走高,尽管多数认为明年升势将温和,目标价位基本集中在每盎司1,800美元.
这样的预估明显是极为看多的,但这个预报员长期以来总是出错,他们预计金价达到每盎司2,000美元的条件是美国和欧洲货币大幅贬值.
七份报告中有一份预计明年金价将温和下滑,但并非暴跌.该行是唯一一家把中印两国当做价格因素而有所提及的一家.(完)
(编译 石冠兰; 审校 高琦)
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