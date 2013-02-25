《Russell专栏》汇丰中国PMI回落表明不可过分过快做多大宗商品

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 程琳/石冠兰/丁琦/艾茂林
路透澳洲朗塞斯顿2月25日 - 汇丰2月中国采购经理人指数(PMI)初值回落,表明大宗商品市场多头不可操之过急.
2月汇丰中国制造业PMI初值从1月触及的两年高位52.3降到50.4.这是最先公布的反映中国当前经济状况的数据.
该数据仍然令人安心地处于荣枯分水岭50上方,也是连续第四个月显示景气扩张.与中国官方PMI相比,该指数更加侧重中小型企业.
尽管多头对这份数据感到失望,但指数回落并不是信心消沉的预兆,相反,它只是提醒人们扩张过程从不是一帆风顺的.
该数据还可能暗示中国大宗商品进口增速或将放缓.考虑到中国近几个月来资源需求频频超出预期,进口放缓倒也未必是个坏事.
1月贸易数据最可能受到农历新年假期影响的扭曲,今年春节落在2月,而去年是1月.
这将导致进口从2月分流至1月,而就1月数据来看,2月要相当疲弱才能使得数字显得正常.
虽然PMI数据显示商品进口可能放缓,但这并不意味着中国经济复苏势头偏离了轨道.
欲浏览中国PMI和工业增加值数据,请点选:(link.reuters.com/qaf92t)
该数据分项显示,1月疲态集中在采购和成品库存下降以及新增出口订单下滑.
库存下滑通常意味着输入项目购买须增加,以促进生产,正常情况下对商品需求是好兆头.
新出口订单从升转跌是令人忧虑的因素,这表明全球经济仍远不算强劲,尤其是陷入衰退的欧洲.
更令人鼓舞的是,该指数显示,国内需求保持良好,这符合政府逐步将经济由依靠外需转变为由内需拉动的目标.
随着国内经济相对出口表现转好,这可能意味着对原油和铁矿石的需求或超越铜需求.
内需增长往往会转化为汽车的购买和使用增加,从而推升汽油和柴油消费.
中国1月原油日进口量为592万桶,为第三高水平,鉴于需求和炼油产能不断上升,这一水准或将成为中国新的基准水平.
1月铁矿石进口仅次于12月和11月,创下纪录第三高位,若2月出现回落也不太意外,不仅仅是受春节假期的影响.
自从去年第三季经济疲弱期间减少库存后,中国的钢厂持续补库,但截至2月20日,铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI已大涨至每吨158.90美元的16个月高位,或打压钢厂的补库热情.
1月初的多数时间内,铁矿石价格都在150美元上方,1月初时2月船货应该已经预定.
自去年9月触及三年低点以来,铁矿石价格也飙升约77%;而虽然跌至低点的走势有些过头,但如此强劲的价格反弹应会抑制需求增长,特别是在没有供应疑虑的情况下.
尽管主要铁矿石出口集散地--西澳的一些港口因飓风关闭,但这对供应的影响预计并不足以达到推高价格的程度.
鉴于铜在工业制成品方面的广泛应用,从逻辑上讲中国出口放缓应会对铜构成最大打击.
不过铜进口表现过去一直不稳定,但考虑到库存冗余和2013年铜矿供给增加的可能,大趋势应当是进口增幅放缓.
总的来说,PMI数据显示中国经济在经历数月快速前进之后正在稍事喘息.大宗商品进口状况应该也是一样,或许会滞后一到两个月的时间.(完)
(审校 丁琦/隋芬/龚芳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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