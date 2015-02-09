《RUSSELL专栏》中国贸易数据明显疲弱 大宗商品价格挫跌难辞其咎

图为上海洋山港附近的一个仓库，工人在使用叉车装运铜。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿2月9日 - 中国1月贸易数据被认为明显的疲弱，同时出口走弱也是显而易见的疑虑，然进口大幅滑落则不像看起来的那么糟。

1月中国出口较上年同期减少3.3%，市场预估中值为增长6.3%；同时进口锐减19.9%，为2009年5月以来最大跌幅，当时中国正在应对全球经济的衰退。

问题在于，这些贸易数据的百分比跌幅是以美元计价的贸易金额。

该数据并没有把数量纳入计算，而这尤其是观察大宗商品进口时的关键。

今年1月与上年同期相比，大宗商品进口额虽然大幅减少，但进口量仍看起来颇佳。

虽然进口没有好到可以下结论说中国经济强健，但也远远没有到开始按下恐慌钮的程度。整体而言，大宗商品进口仍将倾向于支持中国经济踉跄而行、没有大好或大坏的看法。

1月原油进口量为每日659万桶，较上年同期仅减少0.6%。

1月的确较12月减少了近8%，但当时因中国趁油价跌逾50%之际，大举买入以补充战略储备和商业库存，当月的进口量创下纪录高位每日715万桶。

2014年全年原油进口量平均为每日617万桶，由此可看出1月的数据要高于过去12个月的均值，并不是表现欠佳。

不同之处在于购买的价格。据中国海关数据，2014年1月时每桶原油的买入均价为108.67美元。虽未获得今年1月的购买价格，不过12月时价格为每桶77.52美元，鉴于布兰特原油的跌势，1月的购买价格可能会更低。

铁矿石方面，1月进口量为7,857万吨，较上年同期减少9.5%，较12月也减少9.5%。

由于12月的数据已经创下纪录高点，还是不要过多解读此次进口减少。鉴于钢厂利用铁矿石在去年下半年价格跌落之际已经补充了库存，1月进口量通常会减少。

2014年铁矿石月均进口7,770万吨，意味着跟原油一样，1月进口超过2014年月均水准，而2014年为记录上表现最佳的一年。

2014年1月铁矿石价格为每吨127.68美元，到12月时锐降至75.61美元，且跌势仍在继续。

**进口增加的同时价格下降**

1月未锻轧铜及铜材进口41万吨，较12月下降2.4%，较上年同期更是大减24.1%。

考虑到2014年1月的强劲表现反常，所以最好还是研究一下近期的趋势。2014年未锻轧铜及铜材月均进口37.84万吨，说明今年1月进口规模超过近期均值。

2014年1月精炼铜价格为每吨7,419.90美元，到12月时降至6,716.90美元。

综合来看，1月这三种主要商品的进口都超过去年月均水准，且价格大幅下降。

唯一疲态尽显的大宗商品就是煤炭，1月中国进口量降至1,678万吨，较12月骤减38.4%，与上年同期相比更是低了53.3%。

对煤炭品质新规的谨慎态度、国内供应充裕以及为了降低污染而实施的限煤举措，都对煤炭进口造成打压。

总的来说，整体状况就是大宗商品进口量持稳，进口额大降的主要原因是价格暴跌。

与此类似，鉴于中国制造商进口大宗商品的成本明显下降，所以产品价格下调部分导致出口额减少，这似乎是合情合理的。

如果大宗商品价格下跌并未对工业制成品价格产生通缩效应，那就更令人奇怪了。

中国经济或许不是在高速前行，但不应基于进出口的美元价值就说其步履蹒跚。(完)

(编译 戴素萍/李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 张荻/许娜)

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