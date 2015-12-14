《RUSSELL专栏》气候协议或许对煤炭判以死刑 但执行料将缓期N久

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/许娜/戴素萍/高琦

路透澳洲朗塞斯顿12月14日 - 近日在巴黎达成了历史性全球气候协议，很容易让人在兴奋之余以为这是对煤炭判处了死刑，但是即便真是如此，死刑的具体执行可能还要缓期很久很久。

这纯粹因为煤炭目前是中国和印度主要的燃料，而且未来几十年仍然会如此。这两个国家分占全球温室气体排放量的第一和第三名。

虽然过去两年中国已经对煤炭策略进行了大刀阔斧地调整，但中国在上周末结束的巴黎气候峰会上所作出的承诺，只不过是说中国温室气体排放将在2030年之前达到顶峰。

这就意味着，中国虽然决心将煤炭在国内能源结构比重调低至60%以下，但中国未来14年的排放量还是会与日俱增。

印度并未承诺任何碳排放量削减的绝对数字，而是承诺会在未来15年内将温室气体排放强度降低三分之一。

这意味着印度计划到2030年时将碳强度(即生产1卢比GDP排放的二氧化碳数量)较2005年降低33-35%。

但考虑到印度还计划使经济快速成长以帮助数以亿计的民众脱离贫困，因此从绝对值来看碳排放还会增加，即便该国确实设法采用更具经济效益的能源使用方式。

印度仍计划到2020年时将煤炭产量增加一倍至15亿吨，这个目标很高，但如果其达到了这个目标，对碳排放来说则是个噩耗。

印度未来几年可能将再增加170-200千兆瓦火力发电量，这要求每年使用煤炭多达5亿吨。

印度计划2020年之前新增的火力发电量，与175千兆瓦的可再生能源发电量大致相当，到2030年时可能升至350千兆瓦。

**需要更多资金**

确实有迹象显示，印度与中国一样，正计划增加大量的清洁能源，但还没多到无需新增火力发电的地步。

在巴黎峰会上，发达国家同意在2020年前每年向开发中国家提供1,000亿美元的清洁能源资金听似重大承诺，但实际上，如果中国、印度以及印尼等其他新兴亚洲国家着手限制污染情况的话，这笔资金恐怕远远不足所需。

印度在2030年前需要2.5万亿美元的资金，才能达到其已经相当温和的计划，这意谓着发达国家在帮助开发中国家方面所需的花费，要比目前设想的还要多。

然是否可能有这笔规模的资金还有待商榷，尤其是美国共和党若设法在2030年前赢回总统大选的话。

由于保守的共和党要角多是气候变迁怀疑论者，因此很难看好一位共和党的总统，会和奥巴马总统一样地支持对抗环境污染。

巴黎峰会上有出现变化的是，煤及其他化石燃料实际上等于被宣告即将寿终正寝了。

当然这是假设峰会上的承诺后续都有确实做到，而各国和各个民间企业承诺斥资数以万亿美元计的资金来协助全球达到零碳经济。

但目前在亚洲，煤炭的使用离寿终正寝还很远，即便在美国和欧洲煤炭正遭遇摒弃的威胁。煤炭的使用能减少多少，要看气候政策能有多大的推动，还要看天然气和太阳能面板等可替代能源的经济效益如何。

**发展中国家必须跳过一个阶段**

要限制煤炭在亚洲的使用增长，唯一的方法就是尝试并鼓励印度和印尼等国家跃过工业化过程中的一个阶段。

换言之，这些国家不应再修建发电站和输电网，而需在电力供应方面直接跳转到新的阶段，即家庭和工业分别采用小型和大型的可再生能源项目。

而印度、印尼和所有亚洲国家事实上都还没有走上这条道路。相反，他们现在都规划建设庞大的发电站和输电网络。

但这并非是不可行的，就像移动电话在非洲的发展那样。非洲大陆的许多国家跳过了修建固定铜缆和光纤网络的阶段，直接转向了可传输语音和数据的移动网络。

亚洲的电力发展也可以采取同样的道路，但这需要相关政府决策思维的重大转变。

除非上述转变能够发生，否则煤炭在发展中国家将一直使用下去，至少在未来十年或二十年是如此。（完）