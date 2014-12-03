《RUSSELL专栏》油价重挫 但亚洲炼厂受益有限

图为东京附近一家炼厂附近，两名男子在钓鱼。 REUTERS/Toru Hanai

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿12月3日 - 原油价格自6月以来急剧下挫，对于亚洲炼油厂来说应该是天赐良机。然而，它们的利润虽然回升，幅度却并不太大。

全球指标布兰特原油LCOc1自6月19日创下2014年高点115.71美元以来，下跌了39%，周二降至每桶71.09美元。

据路透数据<REF/MARGIN1>，如果新加坡一家炼厂加工迪拜原油，周二每桶利润为7.28美元。

虽然这高于8月每桶3.66美元的平均水平，却仍低于11月7.41美元的平均水平。8月平均利润为今年以来最低。

从个别油品来看，在新加坡利用迪拜原油生产柴油，其利润或裂解价差在6月30日降至年内低点每桶12.99美元，周二较该低位上升23%至15.95美元。

这意味着柴油利润升幅只是略高于原油价格降幅的一半。

2012年，布兰特原油在3月16日至6月21日期间下跌29%，而汽油裂解价差则在5月30日至8月28日上升了48.2%。

去年，布兰特原油在2月13日至4月17日下跌17.8%，而汽油裂解价差则在4月30日至7月22日上升了42%。

换句话说，在前两年，原油价格下跌幅度都比今年小，但汽油裂解价差上涨幅度却大于今年。

亚洲汽油裂解价差GL92-SIN-CRK今年的百分比涨幅较大，周二收报每桶7.53美元，较6月低点3.27美元上涨了130%。但应该注意的是，生产汽油的实际利润远小于生产柴油。

总之，从中可以看出，炼厂利润情况确实正在改善，但也许不够强劲，在原油价格如此大跌的情况下，未达到人们的预期程度。

为什么会这样呢？虽然原油和炼油市场受到许多因素的影响，但主要原因可能是供应情况。

原油价格疲弱主要被归因于供应过剩，尤其是美国页岩油产出不断增长。

同时，沙特阿拉伯等主要产油国似乎也愿意接受较低的油价，而不愿减产并冒着丧失市场占有率的危险。

**炼油产能过剩**

亚洲炼油业利润也因区内和中东等邻近区域的产能上升，以及燃料需求成长低迷，而一直低于预期。

由于来自新炼厂的竞争，如沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)和中国石化(600028.SS)运营的日炼制40万桶的延布工厂，油价走跌一直未让炼厂更为受益。

中国产能提高结果是油品出口增加，今年1-10月轻柴油出口较上年同期成长54.5%。

印度炼厂原油加工量也增加，但国内市场放缓，10月燃油销售下滑1%。

而日本10月油品销售则较去年同期减少2.5%，至略逾每日300万桶，为1985年以来的10月最低水准。

炼油产能过剩目前似乎妨碍了亚洲炼厂在油价疲软的支撑下重建利润。

虽然北半球冬季需求或给炼厂利润带来季节性的提振作用，但只要燃料市场供应仍过剩，炼油获利就可能继续承压。(完)

(译文审校 高琦/艾茂林)

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