《RUSSELL专栏》中国及印度金市多空交陈 多头胜算或略高一筹

2011年8月25日，武汉一家金店的工作人员在整理金饰品。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 王洋/张若琪/李婷仪/李春喜

路透澳洲朗塞斯顿2月3日 - 今年金价的涨势主要是受到或可被称为西方因素所推动，即出于对全球经济状况的担忧所催生的避险资产需求。

年初以来现货金已跳涨了6.3%，达到每盎司约1,127美元，这带来了看多金价的观点，即金价在2011年触及约2,000美元的纪律高位后所经历的昏暗日子，终于结束了。

不过发达国家和发展中国家股市的下跌，中国的信用和货币担忧，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)之外主要国家央行的宽松货币措施，都使得黄金愈发显露出魅力。

不过涨势若想持续，很大程度上都将取决于亚洲的两大黄金消费国--印度和中国--消费者的反应。这两国是全球最大的黄金购买国，合计占到全球实货黄金需求的近一半。

而这两国国家中，影响黄金需求的两种相互制约的力量都在起作用。不过中长期来看这两种力量都利好金价。

在中国，对黄金的消费需求可能受人民币贬值忧虑的提振，因买入黄金是为数不多的中产阶级能对冲人民币走弱的工具之一。

对于政府可能实施管制以限制境外投资的臆测，可能亦刺激中国的黄金需求。采购黄金也是能在当地买卖、投资于美元计价资产的实际方式。

今年以来黄金价格上涨，也是个正面信号，因为中国投资人习于追捧已在上行的行情。

这些支撑因素，在中国自香港进口的黄金数量激增上表露无疑。12月由香港流入中国内地的黄金数量跳增至逾两年来最多。

据香港政府统计处电邮给路透的最新数据，12月由香港净流入中国的黄金总量，自11月的79.003吨跳升至12月的129.266吨。

上海期货交易所黄金合约较现货金溢价近来也一直上升。

近月合约周二收在相当于每盎司1,140.70美元，每盎司较现货金高约12美元。

这和今年稍早的情况来了个大逆转，当时现货金价还高过上海黄金合约。现货金每盎司1月7日较上海黄金期货高28.46美元。

对中国来说，较不利的一面则是经济放缓对消费者信心的影响。

忧心可能失业的人不太可能花钱买黄金，特别是珠宝金饰。

下周将开始的农历春节也可能造成黄金需求减速，尽管这只是暂时因素。

如果平民百姓对自身工作的前景感到更安心，黄金需求应可稳步增加，但任何经济硬着陆以及失业增加的迹象，都将抑制买兴。

**印度政府是个变数**

在印度，迹象显示政府再度对黄金进口水平感到担心，出台一项规定强迫购买高价值珠宝的买家必须披露个人税务资讯。

这项措施的目的是要追踪隐匿财富的人，但也让购买黄金变得更加困难。

不过，就像印度采取的其他抑制需求措施一样，这些措施可能产生意外的后果，比如走私和黑市交易增加等。

与中国相似的是，卢比兑美元走软应当使黄金需求受益，提升黄金保值的魅力。

那么，印度2016年黄金进口会强劲增长，追平2015年10%的增长率吗？

无论当局是否愿意看到2016年黄金进口突破1,000吨，几乎无疑的是，需求都可能存在。2015年进口量达到904.5吨。

当前印度或许有办法承受黄金进口增加，因为该国的另一个大宗进口商品--石油的价格很低。

但如果油价上涨加大印度的经常帐压力，则可能促使当局加强措施限制黄金进口。

整体而言，中印这两个黄金消费大国的情况是，2016年黄金需求倾向于增长，但对中国经济增长不妙和印度采取更严苛限制措施的可能性也不能掉以轻心。

这就是说，2016年亚洲实货需求可能与西方的投资需求方向一致，这支持了金价倾向于上涨的说法。(完)