《RUSSELL专栏》美国升息而印度需求前景看好 金市上演左拉右扯戏码

资料图片：印度南部城市Kochi，金店内的一面镜子映出女店员的身影。 REUTERS/Sivaram V

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 侯雪苹/孙国玉/高琦

路透澳洲朗塞斯顿3月21日 - 金融市场往往会被相互冲突的影响因素左拉右扯。但目前对黄金而言值得注意的是，这些相互冲突的因素看来都无法积蓄起足够力量、成为市场主导。

从历史走势和逻辑上来看，当美国开始货币紧缩周期时黄金会表现逊色，因为黄金是非孽息资产，被那些因利率上升而享受更高收益的资产占了上风。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在3月15日加息，为三个月来第二次上调利率。市场预测美联储今年至少还会加息两次，2018年则可能加息三次。

但在美联储拉动利率操作杆时，现货金却没有出现下跌，反而在当日上涨1.7%，周一则收报每盎司1,233.15美元，自美联储加息前一日以来累计上涨近3%，自去年12月中旬触及近期低点以来累计上涨9.9%。

那么金市为何对美国利率上升如此乐观呢？

部分原因可能在于，投资者目前认为实际收益率可能没那么大，因为美国通胀率也呈上行趋势。

美元走势可能也带来一定影响。摩根大通分析师指出，美元在本轮紧缩周期中的涨势大部分已经实现。

“当前周期中，总体上美元迄今升值22%，我们预计到年中时美元还会再升值2%，之后到2018年第一季时将回落到当前水平，”摩根大通在3月15日发布的报告中称。

“简言之，美元在此轮周期中的大幅上涨可能将成为历史，”报告称。

美国通胀率上升以及美元强势到顶或意味着，美国货币政策紧缩周期的影响可能不如往常。

黄金市场目前发出的信号是，虽然美国加息仍带来一点不利，但这点逆境挡不住强而有力的顺风顺水。

**印度是黄金最大的希望**

曾为世界第一大黄金消费国的印度，可能扮演2017年提振金价的主要力量。

2016年印度黄金需求锐减，较前一年的857.2吨下降21%至675.5吨，以数量计为世界黄金协会(WGC)记录上的最大年度降幅。

需求下降的主因是政府不断打击地下经济，去年11月官方废除了500卢比和1,000卢比面额的纸币，实际上导致了银行业约86%的纸币价值停止流通。

在一个大多数交易仍然是以现金进行的经济体系里，废钞令的影响就是钳制了零售黄金买需，因为现金流动性枯竭。

但目前已经有正面迹象显示印度需求正在复苏，根据GFMS的数据，印度2月黄金进口量跳涨至50吨，较2016年2月劲增逾82%。

虽然大幅增长中有部分可能是源于GFMS所说的压抑性需求的释放，但也有可能是印度经济环境转好将提振对于珠宝的需求。珠宝需求是印度黄金市场的主要推动力量。

虽然印度黄金市场的前景愈发看好，但也须关注中国这个全球最大黄金购买国，中国的黄金市场前景不太乐观，珠宝需求走弱，并且价格趋势的不明朗也打压了投资需求。

中国金市今年最好的情景表现或许就是需求持稳，最大的不确定因素是人民币汇率，若人民币贬值，可能刺激中国投资者买入黄金避险。

另一个有利于金价的因素就是惯常所谈的地缘政治风险。不过，如果法国和德国的大选像荷兰那样有惊无险，反欧盟的民粹主义者未能像预期那样占据优势，那么黄金作为避险工具的魅力就减弱，从而无法从这方面给予黄金需求助力。

整体看，黄金走势似乎没有明确方向，分析师不一致的预估也反映出，看空金价的人只是温和看空，看多金价的人也不过是预期小幅上涨。

虽然新闻事件的此起彼伏将推动金价日线波动，但目前看来缺乏能推动金价突破1,100-1,300美元区间的主要动因。

印度黄金市场图表：tmsnrt.rs/2b1Tl6J

（完）