《RUSSELL专栏》印尼政府一改低效无能形象，与矿商对抗占据上风

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**新政府，老政策**
印尼候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)将于下月上任，他将乐于在上任之初与矿业搞好关系，这点毋庸置疑。
但这并不是说政府争取从资源业获取更多回报的计划将有所软化。
煤矿商也很苦恼，称如果政府推进新规，迫使他们在中央政府部门登记，并提前支付出口特许费，那么部分矿商将会破产。
新规旨在缔除非法矿业活动，这些活动的年产量约达5,000万吨，相当于预期的2014年合法出口量的七分之一左右。
煤炭业表示，没有能力提前支付特许费，但政府似乎并不相信。
如果历史重演，政府可能会非常坚持此计划，并已表示，准备承受金属矿石出口下降导致的税收减少，前提是他们认为从长期收益来看值得这么做。
虽然目前为止印尼政府的牌打得还不错，但他们所采取的策略并非毫无风险。
主要问题在于，政府可能将面临矿业投资下滑，因为相关规定变得更加繁琐，预期回报也减少。
在现有储备已经在开采，而尚无新项目取代的情况下，这最终会对产量产生负面影响。
毕竟，如果你的牌打得太好，其他人可能就会跑到其它桌子试试运气。(完) (编译 李春喜/许娜；审校 张明钧/高琦)
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