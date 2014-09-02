《RUSSELL专栏》印尼政府一改低效无能形象，与矿商对抗占据上风

**新政府，老政策**

印尼候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)将于下月上任，他将乐于在上任之初与矿业搞好关系，这点毋庸置疑。

但这并不是说政府争取从资源业获取更多回报的计划将有所软化。

煤矿商也很苦恼，称如果政府推进新规，迫使他们在中央政府部门登记，并提前支付出口特许费，那么部分矿商将会破产。

新规旨在缔除非法矿业活动，这些活动的年产量约达5,000万吨，相当于预期的2014年合法出口量的七分之一左右。

煤炭业表示，没有能力提前支付特许费，但政府似乎并不相信。

如果历史重演，政府可能会非常坚持此计划，并已表示，准备承受金属矿石出口下降导致的税收减少，前提是他们认为从长期收益来看值得这么做。

虽然目前为止印尼政府的牌打得还不错，但他们所采取的策略并非毫无风险。

主要问题在于，政府可能将面临矿业投资下滑，因为相关规定变得更加繁琐，预期回报也减少。

在现有储备已经在开采，而尚无新项目取代的情况下，这最终会对产量产生负面影响。