《RUSSELL专栏》铁矿石与石油市场均供过于求 但原因不尽相同

图为西澳皮尔巴拉地区Fortescue Solomon铁矿的运输车。 REUTERS/David Gray

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/张涛/郑茵/陈宗琦

路透澳洲朗塞斯顿4月27日 - 近来因原油和铁矿石价格疲软而产生的一个主题，就是大型生产商有意制造供过于求，因为他们为了抢夺市场份额，甘愿忍受价格下跌。

这听起来似乎符合逻辑，而且能够很自然地解释，为什么即便价格跌至多年低点，这两种商品的产量却继续增长。

但如果说三大铁矿石生产商--巴西的淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)，与沙特和其它石油输出国组织(OPEC/欧佩克)成员国的境遇相似就不合适了。

主要问题出在假设这些铁矿石生产商和欧佩克实际上操纵着它们所在的市场，或至少能施加很大的影响。

不过，要搞清楚铁矿石和石油生产商如果陷入当前的状况，以及怎样管理才能改善境遇，我们需要考虑这两个市场的运行原理。

很可能会有OPEC成员国，希望油市能像铁矿石市场那样，也会有铁矿石生产商羡慕石油市场。

铁矿石行业没有像OPEC那样的组织，如果他们试图建立一个，将会面临法律问题，不论是公然还是秘密地建立。

第四大铁矿石厂商Fortescue Metals Group (FMG.AX)的执行长只是建议矿商们应考虑限制产量以提振价格，澳洲反垄断当局就立即要求其“做出解释”，力拓更是对其建议嗤之以鼻。

铁矿石厂商很可能对当初普遍轻信中国钢铁需求增长的乐观预测感到内疚。

随着新的供应进入市场，而且中国钢铁需求显然可能在远低于10亿吨的水平触顶，铁矿石价格在4月2日挫至每吨46.70美元的低点。

价格随后在4月24日反弹至57美元，部分源于市场寄望中国出台经济刺激政策，以及必和必拓宣布略微放缓扩张计划。中国购买量占海运铁矿石的三分之二。

建立在人气转变而不是供需发生实际变化基础上的上涨，是否能够维持仍不确定。但有一点是确定的，那就是铁矿石仍然严重供过于求，而且随着更多的铁矿投产，这种情况在未来几年将变得更加严重。

这正是铁矿石与原油前景开始分道扬镳的原因。

**供应过剩**

与铁矿石相似，原油价格也大幅下跌，全球指标布兰特原油期货在去年6月至今年1月期间跌幅将近60%，随后反弹，4月24日报每桶65.28美元。

去年暴跌前，OPEC最大的石油出口国沙特证实，该国不会削减供应以提振油价，因为不愿将市场份额拱手让与竞争对手。

已有不少文章指出，此举实际上是一种策略，旨在将美国页岩油供应挤出市场，因美国不断提高的产量造成了最初的全球供应过剩。

和铁矿石生产商的情况一样，他们的论据是这样的，沙特，以及其它OPEC成员国在一定程度上，目前准备忍受油价下滑的冲击，希望当油价反弹时，那些闲置产能不会很快重返市场。

不过，认为大型铁矿商以及沙特等产油国有意继续提高产量以便将高成本竞争对手挤出市场的论点，似乎有点本末倒置。

还不如说，这更像是他们继续增产、维持或扩大市场份额的决定是对于他们不希望也不乐见的市场形势所作出的回应。

铁矿石生产商是这次价格崩跌的始作俑者，这一点几乎没有什么疑问，正是他们把产量推升到甚至比他们最勇敢的需求预期还要高的水平。

他们目前试图把一件不得不做的事，说成像是好事一桩，宣称他们的低成本模式，让适者生存策略变成一个好主意。

话说回来，2008年全球衰退前的油价高涨之势，播下了如今产量提高的种子。

2008年油价飙升至接近每桶150美元，OPEC是否为元凶，还有很多争议。

但对于阻止近期的油价跌势，除了断然减产，将市场份额拱手让给持续全力生产的对手之外，OPEC所能做的似乎有限。

铁矿石生产商与沙特的结论都是，比起拥有较高价格但是让对手受惠，不如牢牢掌握市场份额。

两者都对情势做出了合乎逻辑的因应。

长期来看，石油生产商较有可能倒吃甘蔗，因为油市供应过剩的情况不如铁矿石市场严峻，而且未来的需求成长前景也远优于铁矿石。

鉴于如今铁矿石供应过剩已是结构性的问题，而且成长需求可能很多年都还无法消化掉供应过剩，铁矿石生产商为自作孽付出代价的时间可能要更久一些。(完)

(译文审校 王洋/蔡美珍/高琦/艾茂林)

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