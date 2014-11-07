《RUSSELL专栏》铁矿石价格崩跌的罪魁祸首是供应过剩 而非中国需求低迷

资料图片：西澳Fortescue Solomon铁矿的运输车在等待装载铁矿石。 REUTERS/David Gray

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月7日 - 今年铁矿石价格自由落体般的跌势中，一个经常重复的主题便是：中国需求疲弱。这个论断存在问题，情况绝非如此。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI今年已大跌43%，在周四来到五年低点每吨75.60美元。用不着费什么事就能搜到这样的媒体报导或分析报告，把中国钢铁市场疲软当成这次跌势的重要原因之一。

路透10月17日的一篇报导的标题就这样写着：“铁矿石进一步下跌，中国买兴阑珊”。

为了防止有人说我只引用自己同事的报导，这一则标题选自彭博新闻周四的一篇新闻：“铁矿石价格跌至2009年以来低点，因钢厂APEC会议期间停产压抑需求”--这则报导提到中国在亚太经合组织(APEC)北京峰会之前为控制污染，要求钢厂停产。

并非只有新闻这样说，分析师也把原因锁定在中国经济成长放缓上面。

“中国的产业趋势放缓，且房地产市场基本面恶化，正在对大宗商品需求产生不利影响--铁矿石和热能煤价格均触及五年低点，”一家大银行近期在一份研究报告中这样写道。

需要对媒体和分析师说句公道话，他们之中许多人也屡屡提到供应过剩问题是铁矿是价格下跌的一个因素。

**关注中国经济引发误导**

不过事实上中国仍买了三分之二的海运铁矿石，中国经济前景一直受到更多的关注，尤其是钢铁需求最多的住房建设和基础设施等行业。

由于中国政府试图将经济增长模式从固定资产投资和出口推动转变为消费拉动，很多分析师认为经济前景趋弱。过去数十年，中国经济的快速增长主要由固定资产投资和出口导向型的制造业拉动。

虽然这一切或许都非常正确，但事实上中国的经济状况并没有给铁矿石进口带来负面影响。

如果你评判铁矿石市场的唯一标准是中国的进口，那么不得不说这的确非常强劲。

欲浏览中国铁矿石进口和现货价格，请点击：link.reuters.com/bym56t

中国今年头九个月进口了6.991亿吨铁矿石，较上年同期增加16.5%。

2013年全年进口增长10.2%，今年头九个月增幅还在上升。

如果今年余下时间能保持这个速度，2014年全年的增速将创2009年以来最强，这几乎不会是市场疲弱的讯号。

当然，分析师可能会指钢铁产量增长放缓，前九个月仅增加2.3%，且港口铁矿石库存积压，亦表明铁矿石需求并非那么乐观。

即便这种情况存在，仍不能改变中国今年铁矿石进口需求非常强劲的事实。

**市场焦点应该是供应增加**

只要客观地分析中国和铁矿石情况，就会得出如下结论：推动价格走势的源头是西澳洲等地矿山扩产，导致流入市场的供应增加。

铁矿石市场不再是由需求主导，基本已经完全受供应支配。虽然这种看法已成为普遍共识，但是市场说法还没有转变。

全球五大铁矿石生产商，包括巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)三大矿企，未来三年将为市场带来近4亿吨新增供应。

其中有部分供应已经上市，令市场在多年供应不足后转为过剩。

大型矿企谋划一个赌局，押注它们可以利用较低生产成本，从海运市场上把其他矿企的供应驱逐得一干二净，并且迫使中国国内产量减少约40%。

这是个宏伟的计划，但即便它们能实现，代价也将是铁矿石价格在很长时间内保持低位。

对于铁矿石市场报导，更加常见的标题应该如此：“铁矿石价格下滑，因澳洲黑德兰港出口量10月上升6.5逼近纪录高点”。(完)

(译文审校 王洋/张荻)

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