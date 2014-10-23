《RUSSELL专栏》三巨头欲盘踞铁矿石市场 但看似难以一击取胜

图为西澳皮尔巴拉地区Fortescue Solomon铁矿的传送带。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/杜明霞/高琦

路透澳洲朗赛斯顿10月23日 - 毫无疑问，为了在铁矿石行业占领主导地位，三大矿商正以创纪录的产量进行生产。那么接踵而至的问题就是，若三巨头如愿以偿，随后将会发生什么？

在最新季度报告里，力拓(RIO.AX)和澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)公布的铁矿石产量均创下纪录，两家厂商甚至还确认有望进一步扩大生产。

无独有偶，巴西淡水河谷(VALE5.SA)也在增加产量。巴西贸易数据显示，9月铁矿石出口较8月上涨16.7%至3,300万吨。

这些数据表明，控制全球铁矿石海运贸易的行动，在产量方面三巨头目前执行得还不错。

力拓与必和必拓能够坐享西澳洲省以及全球其他地方的优势，继续向竞争对手施压。

若浏览必和必拓产量图表，请点选：here

力拓与必和必拓的成本最低，每吨在20-30美元，两家企业甚至还计划进一步削减成本。借助这些优势，即使是在铁矿石价格疲弱的情况下，它们也将得以生存和发展。

淡水河谷的成本则要高于两个澳洲对手。不过淡水河谷也将可抵御铁矿石价格疲弱的影响，其抵抗力要高出除力拓与必和必拓之外的其他几乎任何厂家。

产量和成本只是三巨头占据铁矿石行业计划的一部分，那么其他方面进行得如何呢？

亚洲现货铁矿石价格今年迄今已经下跌了39%，但周三时报每吨81.50美元，其已经较9月末触及的五年低点77.50美元有所反弹。

这个价格要低于力拓、必和必拓以及淡水河谷愿意在中期至长期看到的水准。不过在当前价位上，三巨头仍能够获取丰厚的利润。

摆在三大矿商面前的难题，是铁矿石供给的减少速度并不尽如人意。

**供应潮到来**

力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)9月9日对路透表示，他预计2014年将有1.25亿吨铁矿石产能离开市场，其中已经减少约8,500万吨。

这看起来很多，但与三大矿商和其他大型矿商计划未来几年增加的产能相比则相形见绌。

三大矿商、第四大矿商Fortescue Metals Group(FMG.AX)以及亿万富翁Gina Rinehart麾下的新矿商Roy Hill，未来几年将增加近4亿吨的新产能。

该数字约相当于中国目前从除了澳洲和巴西之外其他国家进口总量的两倍。

这意味着，在含铁量62%的铁矿石领域，前五大矿商将必须取代中国市场上的所有海运铁矿石供应，以及接近一半的中国国内产量。

中国最新贸易数据显示，这可能不是一项简单的任务。

虽然年内迄今中国从澳洲进口的铁矿石增加33.5%至4.056亿吨，从巴西的进口增加13%至1.25亿吨，但还有其他国家试图提高他们在中国市场的份额。

今年前九个月，中国从南非进口的铁矿石较上年同期温和增加3%至3,330万吨。南非是中国的第三大铁矿石供应商。

排名第四的伊朗对华出口小跌0.6%至1,719万吨，第五的塞拉利昂对中国的出口大涨68.2%至1,458万吨。

虽然中国海关数据并未反映进口铁矿石的品位，但值得注意的是，塞拉利昂和伊朗的铁矿石质量远低于澳洲和巴西供应。

这意味着，若要把这些国家的铁矿石供应挤出中国市场，铁矿石价格需要进一步下降。

假定官方数据可信，中国国内的铁矿石产量也维持在良好水准。不过分析师大多怀疑中国官方数据的真实性。

尽管如此，数据显示年内迄今中国铁矿石产量同比增加7.2%至11.2亿吨，但没有说明这种本就质量不佳的铁矿石品位是否进一步下降。

虽然关于该数据的精确性可能存在争论，但表面上看来，中国国内铁矿石产量并未崩跌。而三大矿商的计划若要奏效，需要中国国内产量大减。

**股东能得到相应回报吗**

按照设想，这个宏大计划的最后一幕就是，一旦几大巨头确定了在全球市场上的主导地位，忍耐了长久时间的股东也应当得到相应回报。到了那时候，所有多余的产能都将被出售，即便这意味着铁矿石价格不得不保持在极低水准，以阻止那些被淘汰的竞争者重返市场。

但回馈股东这一点也正是必和必拓与力拓的纠结之处。两家公司的股票都已经脱离年内低点，但仍然远低于年初水平，更是逊于2008年金融危机以后的高点，即在2011年初达到的峰值。

股价较2012年低点并未上涨多少，两家巨头都是在那之后更换了首席执行官，新的领导层都允诺要削减资本支出，降低成本，以返给股东更多回报。

关键的考验在于，投资者能否通过股价上涨或是股息派发增加来获得相应回报。

要想实现回馈股东的目标，三大巨头需要在防止铁矿石价格扩大下跌的同时取得对全球铁矿石市场的主导权。但如果他们的新产能全都进入市场，那么能否兵不血刃的占领市场还真是个疑问。（完）

（披露：在本文发表之际，作者Clyde Russell所投资的一家基金持有必和必拓与力拓的股票。）

(编译 洪曦/杜明霞/高琦 审校 田建华/朱晓军/张明钧)

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