《RUSSELL专栏》铁矿石价格进入亟需的调整 中国期价有更大下跌空间

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 王颖/张若琪/王兴亚

路透澳洲朗塞斯顿3月23日 - 虽然花了一定时间，但铁矿石市场终于还是回归现实，进入亟需的调整。不过中国铁矿石市场看起来还需要更大力度才能敲醒。

现货铁矿石周三跌至每吨84.99美元，自2月21日触及今年高点94.86美元以来累计下滑10.4%，但今年迄今仍上涨7.7%。

大连商交所主力铁矿石期货合约周三跌至每吨677.5元人民币(98.37美元)，较2月21日所及年内高点727.5元人民币下跌6.9%。

但该合约今年迄今仍上涨22.2%，说明中国铁矿石期货虽然已开始调整，但这个过程可能仍有一段路要走。

这从运抵中国的船货现货价与大连商交所合约价格之差就可以看出。后者由小型投资者和当日冲销交易者驱动，他们和参与现货市场的终端用户买卖方的反应往往不同。

以美元计价，大连商交所合约2017年2月21日触及高点时为105.73美元，较主流现货价格升水10.87美元，或11.5%。

实际上，这个溢价周三已扩大到每吨13.50美元，或15.9%，显示尽管大商所铁矿石期货已略有回档，但仍远落后于现货价的修正幅度。

以美元计，大商所期货价格在2014年、2015年和2016年多数时候都较现货价折价，约去年8月左右才转为溢价，到12月收窄为平价。

然而，大商所期价较现货价的溢价今年迄今大增，证实了中国国内市场存在投机性泡沫的看法。

还值得注意的是，当前价格的修正，是在中国铁矿石及钢铁市场基本题材无实质改变的情况下发生的。

中国基础建设及房地产2017年前景仍相当健康，不过美国新总统特朗普的保护主义倾向使市场出现交易可能放缓的疑虑，已冲淡这种乐观气氛。

**3月铁矿石进口能否再创新高？*

从数据来看，中国铁矿石进口量3月似乎再度偏高，持续近期力道。

汤森路透供应链和大宗商品研究(Thomson Reuters Supply Chain and Commodity Forecasts)汇编的船货跟踪和港口数据显示，3月估计有9,779万吨铁矿石预定或已经运抵中国港口。

如果实际数字接近上述预估，将创下月度进口最高纪录，超过海关公布的2月进口8,349万吨和1月的9,200万吨。

船货跟踪数据通常低于海关数据，但即便最终数字低于目前的预估，3月也有可能是进口异常强劲的一个月。

市场目前担忧的一点是中国的港口库存水平。截至3月17日当周，中国港口铁矿石库存升至1.31亿吨，高于今年年初时的1.139亿吨，比2015年年中所及低点7,940万吨高出65%。

中国的库存水平已经成为市场分析师经常提到的为何铁矿石价格必定将下跌的一个原因。而这个下跌进程最终似乎开始了。

虽然通常情况下很难预估价格将会跌多深，但看起来大连铁矿石期货的确要比现货价格以及新加坡期货出现更大幅度的修正。

新加坡交易所(SGX)期货曲线表明，12月到期的合约价格为每吨65.89美元，更接近许多分析师所认为的公允价值。

但考虑到铁矿石价格近期的涨跌历史，平缓地跌至上述水平将是非常罕见的。

大连铁矿石期货与现货价格走势对比图表：tmsnrt.rs/2n9fQtd

(完)