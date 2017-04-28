《RUSSELL专栏》铁矿石价格恐仍需再跌 方能挤走边际供给趋于平衡

资料图片：2010年3月，天津一港口的铁矿石码头。 REUTERS/Vincent Du

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡4月28日 - 随着铁矿石短暂一波大涨的兴奋情绪消退后，现在市场紧紧纠结的问题变成：究竟铁矿石的合理价位在哪里？

中国现货铁矿石价格周四收在每吨66.42美元，与2月21日触及的17个月高点94.86美元相比，已经大跌30%。

行业参与人士所面临的问题是，在年底之前的这段时间里，要如何应对那些已经影响过或料将推动铁矿石价格的变数。

从供需平衡及评估边际供应成本开始研究的传统方法，确实是不错的起点。

但若要说过去一年市场学到了什么教训，答案就是推动市场的主要因素是中国的政策决定，以及市场参与人士对这些决定的反应。

从2015年12月10日所及低点每吨38.52美元到今年2月创下的高点，铁矿石大涨近150%，令多数观察人士大呼意外，因为这主要是受中国政府刺激基础设施支出和建设政策的推动，后者是中国钢铁需求的主要领域。

今年市场预期中国政府将收回部分刺激政策，因此将削减钢和铁矿石的需求增长。

如果2017年剩下时间也是如此，这对于钢价和铁矿石价格来说是一个偏空信号。

周四对新加坡交易所铁矿石论坛的数百名市场参与人士的调查显示，他们对铁矿石价格的悲观情绪上升。

约三分之一反馈者认为，今年现货铁矿石均价将介于每吨60-70美元，约半数受访者认为今年剩余时间铁矿石价格将在60美元以下。

这让市场重新思考供应给中国铁矿石的边际价格是多少？价格还要在这个水平下跌多少才能挤出足够的铁矿石供给，让市场恢复平衡。

大多数预估似乎都在每吨60美元水平附近，在这一价位上，90%的海运铁矿石供应商都仍然有利可图。

当然，是近几个月价位的上涨引发可替代供应商对中国出口的大增，这些国家是指澳洲、巴西和南非三大主要出口国以外的供应国。

**挤走小规模供应国**

中国海关数据显示，第一季共计进口2.709亿吨，较上年同期增加12.2%。

虽然主要供应国的贡献也在增加，但他们的增幅要低于整体表现，澳洲供应增加10.8%，巴西增加3.8%，南非增加3.3%。

印度跳升为第四名，对中国的供应飙升332.4%，第一季供应规模990万吨，将近2016全年对中国供应量的三分之二。

中国第一季从伊朗进口的铁矿石猛增113.4%，来自秘鲁的进口增长20%。

诚然，中国进口铁矿石仍由主要三大出口来源主导，但重点是，铁矿石价格上涨让一些替代性供应源重返市场，回归的速度还很快。

三大巨头之外的供应在中国第一季铁矿石进口中占比13.9%，高于2016年整年的12.2%。

对市场来说，问题在于近期价格大跌后，这些额外供应将以多快速度退出海运市场。

印度东海岸附近的一家铁矿石商在参加SGX论坛的间隙称，公司今年成功将一些船货卖到中国，但价格跌破每吨70美元后，他们就被挤出了市场。

行业咨询机构CRU在周三的论坛上发布的数据显示，估计这三巨头的生产商每年向中国出口的约1亿吨供应中有约5,000万吨都是机动供应，意味着其将对价格下跌和矿企退出市场做出反应。

但随着最后的重大项目推高产量，到2018年底，澳洲和巴西料有超过1亿吨的低成本新产出供应，市场也可能不得不放弃更多较高成本的产出。

澳洲主要铁矿石企业力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals(FMG.AX)已将每吨铁矿石的生产现金成本降至15美元以下，意味着如果算上运费和税等所有其他成本，不到40美元的现货价格仍可以给他们带来获利。

巴西淡水河谷(VALE5.SA)的情况也差不多，即便其运到中国的距离较远，运费较高。

整体而言，为了把海运供应挤出市场，并确保中国高内成本较高的矿企不恢复生产，铁矿石价格需要在每吨低于60美元的价格保持一段时间。

当然，前提是中国当局不会对市场做出意外之举。(完)