《RUSSELL专栏》铁矿石恐乐极生悲 价格大涨招边际供应商眼红

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月1日 - 中国钢铁产业的迅猛发展让铁矿石搭上了顺风车，但价格大涨也暗藏风险。边际供应将开始流入本来已经供应充足的市场。

周一上海钢价又受到中国强劲经济数据的提振。数据显示，中国7月钢铁产业制造业采购经理人指数(PMI)从6月的54.1攀升至54.9，连续第三个月在荣枯分水岭50上方。

钢铁产业PMI还触及14个月高点，提振上海螺纹钢期货收于每吨3,663元人民币(545美元)，今年已经累计上涨近38%。

基础设施支出和房屋建设对钢铁产生强劲需求，促使中国钢厂增产，月产量创下纪录高位。

这个钢铁业的乐观题材让铁矿石搭上顺风车，周一现货铁矿石价格跳涨7.2%，收于每吨73.70美元。

目前铁矿石已经较6月13日创下的年内低点每吨53.36美元大涨38.1%。

大连商品交易所铁矿石期约亦强劲上涨，周一收报每吨554.5元人民币，自6月14日触及420.5元人民币低位以来上涨了32%。

首先从两者间历来的高度相关性来看，或许可以很好地解释，铁矿石为何得以借了钢铁价格上涨的东风。

中国钢铁厂商获利丰厚，据澳新银行估计目前获利处于纪录高位的每吨741美元。这拉动铁矿石进口增长，并从而推高铁矿石价格。

但对于那些当价格接近每吨50美元时难以获利的中国国内及国外铁矿石厂商而言，价格上涨则可能让他们起死回生。

尽管不是所有这种供应都能迅速提升，但一部分是可以的，而且有证据表明这种情况已经出现。

官方数据显示，今年头六个月，中国的铁矿石进口同比增加了9.3%至5.393亿吨。

但来自主要供应国的进口量增幅则不及整体增幅，其中来自澳洲的进口量增加8.2%，巴西增加7.3%，南非仅增加2%。

**边际供给重出江湖**

中国铁矿石的增长幅度，大多反而是来自印度之类的非传统市场，来自印度的铁矿石进口量大增151.5%，伊朗增长56%，塞拉利昂跳增115.2%。

如果铁矿石涨势持续下去，这几个国家的矿商可能会计划扩大产量，并销往中国。

一名印度铁矿石企业高层日前在行业活动上向路透表示，只要铁矿石价格在每吨70美元上方，他的公司就能出口到中国，如果价格升到80美元，他们将“积极”冲高数量。

这名主管因未获授权接触媒体而不愿具名。他表示，他的公司第一季已经出口一些船货到中国，但是当铁矿石价格跌向每吨50美元时，就停手了。

不过如今价格已回到70美元上方，他的公司便可能重回出口市场。

中国国内的铁矿石产量也在升高，根据官方数据，6月产量同比上升5%，达到20个月高点1.247亿吨。

值得一提的是，甚至在铁矿石价格6月中旬开始强劲上涨之前，其产量就已经在攀升，这加大了未来几个月供应将更快增长的风险。

铁矿石面临的另一个问题是，过去十年开发的大型矿山的最后一批有望在未来数月开始供应市场。

全球最大铁矿石生产商--淡水河谷(VALE5.SA)正在加速其年产9,000万吨的S11D项目的生产。另外，在年产能5,500万吨的Roy Hill矿实现满负荷生产后，最大铁矿石出口国澳洲有望加大向市场的铁矿石输出。

即便钢铁价格继续有强劲表现，但巴西和澳洲数百万吨新产能的输出、中小型生产商的回归以及中国国内产出的增多，应该会给铁矿石涨势踩下刹车。

不过这种情况可能还要好几个月才会出现，所以铁矿石暂时还可以逗留在钢铁价格上涨的派对中。

图表：中国铁矿石与钢铁期货比较 tmsnrt.rs/2hjl1Yk (完)