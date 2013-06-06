《Russell专栏》铁矿石价格上涨的环境尚未形成

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/梁睿雪

路透澳洲朗塞斯顿6月5日 - 铁矿石厂商对于本周价格反弹欢欣鼓舞可能为时尚早，但有迹象显示为期三个月的价格跌势或在缓解。

周二现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI跳涨4.2%至每吨116.60美元，收复部分上周超过10%的跌幅。

不过在新加坡交易的铁矿石互换合约的期货曲线并未显示价格即将展开攻势，只显示下跌压力减轻。

周三稍早该曲线呈现温和的逆价差，六个月合约价格为每吨114.87美元，是近月合约价格的97%。

这与2月20日呈现的深度逆价差形成对比，当时现货铁矿石价格触及2013年峰值每吨158.90美元，而六个月合约价格仅是近月合约价格的86%。

该曲线通常呈现温和逆价差，而过去四年转成深度逆价差则是价格急跌的推手。深度逆价差是指远期合约价格较近期合约价格大幅折让。

5月31日，铁矿石价格跌至年内低点每吨110.40美元，较2月峰值低30.5%。

在3月的专栏中，我根据价格曲线形状预计，铁矿石价格或最深下跌40%。

这是基于2010年铁矿石价格在4月21日和7月13日之间展开的37%的跌幅，在此次下跌前，六个月合约价格是近月合约价格的84%。

价格曲线的逆价差近来减轻，说明未来价格跌幅可能受限制，但需要指出的重点是--价格上涨的环境尚未形成。

过去在价格上涨前，曲线为形成正价差，也就是远期合约价格高过近期合约。

去年9月5日，六个月合约价格比近月价格高出9.8%，随后铁矿石展开一轮83%的牛市，价格于今年2月触顶。

期货曲线是对所有市场认知总和的价格反映，所以值得仔细研读铁矿石基本面如何。

欲浏览新加坡铁矿石互换曲线，请点选(link.reuters.com/beg68t)

中国铁矿石进口尚未呈现明显放缓。中国消耗全球三分之二的海运铁矿石。

4月中国进口铁矿石6,710万吨，为记录第三高。今年前四个月进口量与去年同期相比高出3.7%。

5月数据将于下周出炉，可能显示出相似的力道，特别是鉴于澳洲黑德兰港5月铁矿石出口较4月大增了21%。

黑德兰港铁矿石出口占海运铁矿石贸易总规模的五分之一，该港出口跃升，暗示中国去库存化的过程可能已完全结束。

中国港口库存现在略低于7,500万吨，远低于去年8月整月接近1亿吨的水平，意味着库存进一步减少的程度可能有限。

如果库存情况对铁矿石进口的影响是略微利好或至少是中性，那么真正的忧虑就在于钢铁行业了。

尽管越来越多迹象显示需求增长乏力，但今年迄今为止钢厂一直在增产。

4月粗钢产量为6,565万吨，仅比3月纪录高位略低一点。今年头四个月的粗钢产量比2012年同期高出8.4%。

5月产量并没有下降，中国钢铁工业协会数据显示，5月11-20日这10天当中日均产量为218.5万吨，仅比此前10天触及的纪录高位低0.3%。

但钢铁库存也一直在增加，5月底的水平比3月底要高出约40%。

钢铁生产商不愿闲置产能，因为不想放弃市场份额，但最终成本较高的生产商可能没有别的选择。

宝钢集团(600019.SS)就预期2013年产量料只会增长1-2%，低于2012年的3%，也低于2006-2011年间的年均增幅10%。

如果这个预估是正确的，鉴于头四个月产量增长势头相当强劲这个事实，就意味着2013年余下时间内钢铁产量会下降。

这会进而利空铁矿石价格，但如果价格真的从当前水平大幅下跌，那么面临闲置矿井压力更大的将是较小型的中国铁矿商，而不是巴西淡水河谷(VALE5.SA)、澳洲力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)这些成本较低的矿业巨头。

总而言之，从当前的市场形势和前景来看，都不构成预期近期铁矿石或上海钢价大涨的理由。

虽然铁矿石价格仍然偏向下档，但从当前价格下滑的幅度可能限制在每吨10-15美元。

最后，未来几个月中国铁矿石进口可能意外显现韧性，因为钢铁商青睐价格较低的进口供应，而非成本较高的国产货。(完)

(译文审校 隋芬)

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