《RUSSELL专栏》铁矿石三巨头发动价格战 然速战难决恐陷盈利黑洞

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 朱晓军/王丽鑫/张若琪

路透朗塞斯顿9月24日 - 最近铁矿石市场的争论焦点在于：主导海运供应的三大矿业巨头押下重注，预期能把高成本生产商淘汰出市场，它们的豪赌能否成功？

不过更加切题的问题应该是：它们是否来得及达成目标？

英澳矿业双雄力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)，以及巴西淡水河谷(VALE5.SA)将大量低成本铁矿石推入市场，而且西澳洲(Western Australia)过去一年的供应也在大幅攀升。

这种情况已经导致铁矿石大跌，周二亚洲现货价创五年低点每吨79.40美元，较去年底下挫41%，较2011年2月的纪录高点每吨191.90美元更是低出58%。

三大矿企的主要问题并非它们能否把高成本竞争者逼入绝境，而是它们自己的投资者会对铁矿石价格低迷带来的低盈利局面容忍多久。

虽然三大矿企的执行长都没有公开这么说，但他们显然都希望速战速决，此后铁矿石价格将再度回升并维持在更高水平。

他们也没有明确表示预期价位，但我认为三大矿企的预期高于每吨90美元，上限可能在110美元。

澳洲政府大宗商品预估部门--资源与能源经济局将2015年铁矿石价格预估从此前的94.60美元下调至92.40美元，同时还将2014-15财年出口预估从7.207亿吨上调至7.353亿吨。

这一预测与另一些知名分析师基本一致，普遍看法是随着高成本供应退出市场，价格在今年年底或2015年年初回到每吨90美元上方的水平。

如果事实如此，力拓的沃尔什和必和必拓的Andrew Mackenzie可能就不怎么需要担心了。

如果铁矿石价格回升，在每吨90美元左右的水平稳定下来，他们将能够获得高额利润，那么在西澳矿场投入数以十亿美元计的资金来增产，压低价格，这样的做法也算物有所值。

**计划再周密，也可能出岔子**

但是要是另一种假设情景出现呢，高成本供应，尤其是中国国内生产没有像预期那么快退出市场。

更糟糕的是，假设三大矿商之外的公司也供应更多低成本矿石怎么办。

对于第一种情景，中国国内部分矿商看来肯定已经退出市场，但数量可能不像力拓和必和必拓希望的那么多。

官方数据显示，今年1-8月中国铁矿石产出实际同比增长8.5%。

这一初步数据没有考虑中国矿石品级下降的因素，不过即便如此，也很难说明矿业生产大幅减少。

更重要的是，据咨询机构MySteel，中国钢铁厂使用铁矿石的进口比例有所上升，本月从年初的75%升至88%。

这确实说明进口矿石替代了一些国内矿石，但问题仍然是，这对力拓和必和必拓是否足够？

中国铁矿石行业有一大部分是由大型国有钢铁企业所支配，因此即使亏损也相当不可能关闭。

一般来说中国国企优先考虑的是工作岗位问题；出于社会因素考量，不赚钱但仍继续运营的公司为数众多。铝行业就是很好的例子。

力拓的沃尔什9月9日对路透表示，他预期2014年会有1.25亿吨铁矿石产能退出市场，其中已削减的约有8,500万吨。

那些关停产能集中在伊朗、南非和印尼等国的次要生产商，及澳洲一些较小型运营商。

而2014年上线的新供应料有1.32亿吨左右，多数来自三大矿企。

今年的问题还不大，但未来几年料还有3.93亿吨新产能开出，且这还是只计算前五大生产商的数量。

即使需求增加，也可能被这么大量的供应淹没；那意味成本较低的主要生产商将指望藉此消灭其他海运供应竞争者，并使一大部分的中国产出也关停。

如果所有新产能都进入市场，铁矿石价格要回到每吨90美元并守稳该价位，就益发困难了。

这给力拓与必和必拓制造了一个问题，它们基本上已承诺，在力行削减成本及资本支出后，将返还现金给投资人。

必和必拓在最近的报告指出，铁矿石价格每下跌1美元，其税后净利就会少掉1.35亿美元。

我们很快就能算出，如果铁矿石价格继续萎靡不振，必和必拓和其他竞争对手将难有足够的自由现金流回馈给投资人。

2012年曾带头迫使资源行业巨擘停止斥资建造新矿的股票投资者，正满心期待着收获那些努力的回报。

铁矿石价格战久拖将使他们的期待破灭，股东们可能施压力拓和必和必拓拿出其他办法，而不光只是让市场上充斥低成本的铁矿石供应。(完)

(译文审校 张荻/艾茂林/蔡美珍)

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