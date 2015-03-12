《RUSSELL专栏》全球铁矿石供应过剩谁是赢家？没有？

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
当然，力拓和必和必拓对中国钢铁产量的看法，比中国钢铁工业协会和中国咨询机构我的钢铁网乐观，而且还看好未来15年中国以外地区钢铁消费。
即便这些矿商的看法正确，但未来几年市场仍可能有大量过剩供应，需等待需求上升和供应减少。
**铁矿石的零和游戏**
这让人又回到谁是赢家的问题。
不是必和必拓和力拓的投资者，目前两者在澳洲上市的股票价格较2011年水平下降了三分之一。
也不是中国钢厂，不过中国钢厂的问题主要是自己造成的。中国钢厂构建了12亿吨产能，其中约40%现在处于闲置状态。
那么会是铁矿石交易商吗？他们本将从铁矿石市场规模迅速扩大以及衍生品增多中获益。
但价格长期处于低位很可能影响到交易商的利润，导致铁矿石充其量是略微盈利的业务。
澳洲各州和联邦政府也可能不那么高兴，因为他们征收的矿区使用费是基于价格的，意味着价格下跌的影响会盖过规模增加的影响。
澳洲工人在项目建设阶段能够获益，但接下来的阶段却没有太多工作，很多工人将不易找工作。
钢铁的终端用户也不一定是受益者，中国房地产开发商步履维艰，主要原因还是过度投资。
铁矿石供应过剩的主要获益者可能是钢铁密集型产品制造商，比如汽车和大型家用电器制造商，但这些行业竞争激烈，投入成本降低可能也无法提高他们的利润。
或许，最终受惠者是借款人，因钢铁价格下滑会传导至几种产品，导致很多国家的通胀处于低位或几乎不存在通胀，进而促使央行将利率维持在历史低点。(完)
(编译 郑茵/戴素萍/杜明霞；审校 蔡美珍/王兴亚/张若琪)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)