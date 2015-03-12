《RUSSELL专栏》全球铁矿石供应过剩谁是赢家？没有？

当然，力拓和必和必拓对中国钢铁产量的看法，比中国钢铁工业协会和中国咨询机构我的钢铁网乐观，而且还看好未来15年中国以外地区钢铁消费。

即便这些矿商的看法正确，但未来几年市场仍可能有大量过剩供应，需等待需求上升和供应减少。

**铁矿石的零和游戏**

这让人又回到谁是赢家的问题。

不是必和必拓和力拓的投资者，目前两者在澳洲上市的股票价格较2011年水平下降了三分之一。

也不是中国钢厂，不过中国钢厂的问题主要是自己造成的。中国钢厂构建了12亿吨产能，其中约40%现在处于闲置状态。

那么会是铁矿石交易商吗？他们本将从铁矿石市场规模迅速扩大以及衍生品增多中获益。

但价格长期处于低位很可能影响到交易商的利润，导致铁矿石充其量是略微盈利的业务。

澳洲各州和联邦政府也可能不那么高兴，因为他们征收的矿区使用费是基于价格的，意味着价格下跌的影响会盖过规模增加的影响。

澳洲工人在项目建设阶段能够获益，但接下来的阶段却没有太多工作，很多工人将不易找工作。

钢铁的终端用户也不一定是受益者，中国房地产开发商步履维艰，主要原因还是过度投资。

铁矿石供应过剩的主要获益者可能是钢铁密集型产品制造商，比如汽车和大型家用电器制造商，但这些行业竞争激烈，投入成本降低可能也无法提高他们的利润。

或许，最终受惠者是借款人，因钢铁价格下滑会传导至几种产品，导致很多国家的通胀处于低位或几乎不存在通胀，进而促使央行将利率维持在历史低点。(完)