《RUSSELL专栏》力拓卖几内亚铁矿给中铝矿业 押注开发速度没那么快

2014年6月4日，几内亚西芒杜(Simandou)，这里蕴藏着全球最大规模的未开发铁矿资源。 REUTERS/Saliou Samb

（本文作者Clyde Russell为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

路透澳洲朗塞斯顿11月4日 - 矿业巨头力拓将位于非洲几内亚的全球最大未开发铁矿资源出售给中国买家，实质上是对中国新业主开发该矿的成本和速度下的一场赌注。

投资人基本上对力拓(RIO.AX)将西芒杜(Simandou)铁矿石项目出售给中铝矿业国际(Chinalco)(3668.HK)表示欢迎，认为力拓借此摆脱了一个位于发展中国家的高风险、高成本项目。出售价格介于11-13亿美元。

该项目位于西非国家几内亚，年产能5,000万吨。当然，为了推动项目开发，力拓颇费了一番力气，但要为项目开发、以及400公里的铁路和深水港口等基础设施找到资金也不太容易。

由于开发费用很可能至少突破200亿美元，而且谁也不认为短期内全球会出现铁矿石短缺，所以银行人士对该项目望而却步也就不足为奇了。

不过，对于力拓而言，主要风险在于中铝矿业国际是否能以足够快的速度推进项目，并以具有竞争力的成本生产铁矿石。

如果这样，中铝矿业在与中国钢厂打交道时将可以利用本土优势。中国钢铁产业购买了全球大约三分之二的海运铁矿石。

但西芒杜项目越晚完工，力拓和巴西淡水河谷(VALE5.SA)及必和必拓(BHP.AX)等其他大型铁矿石厂商就能越久地享受他们在中国市场的主导地位。

由于对中国钢铁产量的预估过于乐观，大型铁矿石厂商产能扩张过猛，不过，他们现在仍因产量高、成本低而受益。

力拓和必和必拓在各自位于西澳洲的矿山生产一吨铁矿石、并将其运到港口的成本还不到15美元。

运送、税费和其他成本是上述成本的一倍，但考虑到当前中国南部现货铁矿石运费加成本(C&F)价.IO62-CNI=SI为每吨64.50美元，这些大型铁矿石厂商仍能获得可观的利润。

当前的现货铁矿石价格几乎较去年12月创下的每吨37美元高出一倍，后者也是自2008年开始统计现货价格以来的最低水准。

铁矿石价格的反弹主要得益于来自中国的稳健需求。在钢铁产量并未像预期一样减少而是基本持平之际，中国一些高成本铁矿石厂商不得不关闭。

今年1-9月，中国的铁矿石进口规模增至7.625亿吨，较上年同期增至9.1%。

铁矿石价格的前景仍显光明，因为过去几年所建大型矿场的最后一批正在加速生产，而在此之后供应料基本持稳。

假设中国及全球钢铁产出能够相对持稳，或者甚至有微幅增长，那么有理由认为，铁矿石价格将能够维持在当前的水准附近。

**西芒杜项目开发后，格局料打破**

西芒杜项目一经开发，则可能打破铁矿石市场当前微妙的再平衡状态。

尽管力拓及其它主要矿商无疑更希望西芒杜维持未开发状态，但是中铝矿业国际如果不打算推进该项目，肯定不可能斥资逾10亿美元全部买下力拓的持股。

在中国国有银行大力支持下，中铝矿业国际可能也很容易获得融资，此外，较力拓可能聘用的“昂贵的”西方工程公司而言，中国铝业使用“便宜的”中国承包商亦使之有能力压缩项目成本。

再进一步考虑，就广泛市场来看，中铝矿业国际可以把铁矿石出售给中国钢铁厂。

尽管合情合理，但这确实忽略了几内亚要更靠近欧洲而不是中国，意味着西芒杜可以尝试着在中国和大西洋盆地沿岸间进行套利。

据汤森路透供应链与大宗商品研究编制的船只追踪和港口数据显示，今年头10个月西欧进口了9,502万吨铁矿石。

其中近一半来自巴西，其他主要供货商为加拿大、挪威和南非。

不过在向欧洲其他国家供货方面，挪威显然占有运费优势，这就不难想象较巴西和加拿大铁矿石而言，西芒杜或许极具竞争力。(完)