《Russel专栏》日圆贬值拉高日本能源进口成本,恐削弱刺激政策对经济的提振

如果液化天然气进口升至9,000万吨,而且假定2013年的每吨价格相对稳定在1月的801美元时,那么2013年的液化天然气进口额将约为721亿美元.

若日圆兑美元仍维持在当前92.02的水准附近,那么进口成本将为6.63万亿日圆,较2012年增长10%.当前日圆汇率比近期所及的33个月高位94.77也低不了多少.

而且,不只是液化天然气进口成本可能跳升,原油和煤炭进口成本也将受到日圆贬值的影响.

日本2013年还可能增加煤炭进口以满足更高的电力需求.随着刺激性支出增加,建筑行业对原油的需求也可能增长.

根据与政府有关联的智库日本能源经济研究所(Institute of Energy Economics Japan)资料,在4月开始的2013-14财年,日本煤炭进口可能跳增至多达1.823亿吨.

这高于前一个财年的1.78亿吨,意味着2014年3月止的财年日本煤炭进口可能增加430万吨.

按照去年10月的汇率,假定煤炭价格为1月日本热煤进口价每吨114美元,1.78亿吨煤炭的进口成本约为1.62万亿日圆.

假定煤炭的美元计价价格维持稳定,而且日圆兑美元汇率仍为目前的92.02,则2013财年1.82亿吨煤炭的进口成本约为1.9万亿日圆,提高17.5%.

尽管建筑和制造业活动增加或令原油需求提高,但这可能被公共事业单位减少使用燃料油抵消.相对于昂贵的燃料油,这些单位可能转用煤炭和液化天然气来发电.

日本2012年原油日进口量为391万桶,假定价格稳定在1月进口价每桶105.9美元,则日圆贬值将令原油进口成本增加15%.

去年日本贸易逆差总额为创纪录的6.927万亿日圆,很明显2013年能源进口会给该数据带来很大的上行压力.

安倍肯定希望,他计划采取的刺激举措以及日圆贬值提振制造业出口的程度,能够盖过能源进口成本的增加.

他正确与否将是安倍经济政策面临的真正考验.(完)