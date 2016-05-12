《RUSSELL专栏》锂涨势看起来很美 却无从入手

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/刘秀红

路透澳洲朗塞斯顿5月12日 - 锂近来成为最炙手可热的大宗商品，价格涨势惊人，未来前景一片光明，成为自然资源产业的宠儿。

但有一个问题，那就是投资者要获得该行业的曝险非常困难，且风险偏高。

锂不在任何一家主要交易所交易，也没有期货合约或掉期，因此切断了投资者获得一种商品曝险的一条主要途径。

这就是说对锂题材进行投资的最佳方式是通过股票，但这看起来也不那么直接了当。

在考虑如何投资锂资产之前，值得先搞清楚这波热潮是怎么回事，价格是否合理并能够持续。

据咨询机构CRU的研究，最近中国锂价已经从每吨大约7,000美元上涨至超过20,000美元。行业网站Asian Metal称，过去一年生产电池所用的锂化合物--碳酸锂价格已经上涨76%。

基本上，锂的上涨可以归因于所谓的特斯拉效应，即电动车快速增长将使当前的供给满足不了需求。

当然，特斯拉(TSLA.O)也雄心勃勃地计划提高锂离子电池汽车的产量，而且还不是唯一一家预测快速增长的电动车生产商。

电池用锂的需求也这使这种金属看起来不像是一个与中国有关的题材，而绝大多数大宗商品却不是这样，它们的价格往往受中国国内经济状况的推动。中国是全球最大的自然资源进口国和消费国。

尽管特斯拉年产100万辆电动车的计划是推动锂价急剧上涨的主要因素，但也的确掩盖了市场的一些现实情况。

首先，锂是一种非常多元化的金属，有众多等级，也有很多种应用。

2015年电池产业占锂需求的大约44%，到2020年预测将上升至55%左右，超过锂在陶瓷、玻璃和医药等产业的应用。

另一个值得注意的因素是，锂需求仍可能受到亚洲的推动，特别是中国。CRU预测，到2020年亚洲锂消费在全球占比将由去年的大约50%上升至60%。

这主要是因为中国电动车市场预计较全球其他地区增长更快，其对于其他用途电池的需求也是如此，比如用于存储电力。

整体而言，虽然没有技术突破使电池制造发生彻底改变，但可再生能源和电动车产业的增长似乎给锂提供了一个乐观的背景。

但即使有人相信锂题材，预计价格将持续上涨，还面临着如何搭乘这股东风的问题。

**少有单纯经营锂业务的业者**

智利SQMSQMa.SN作为全球最大锂生产商，同时也是农药和化肥的主要生产商，所以并不是单纯只生产锂。

这也反映到了其股价表现上，以当地货币计算，今年至今累计下跌6.8%，已较2011年峰值下跌约43%，反映了钾肥行业艰难局面对该公司造成的冲击。钾肥业务是SQM的主要创收来源之一。

总部位于路易斯安那州的Albermarle Corp(ALB.N)是另一家化工和锂生产商，其股价今年以来已飙升约三分之一，说明挑选锂赢家并不是那么容易。

总部设在费城的FMC Corp(FMC.N)，是一家拥有锂业务的多元化工企业，其股价今年以来累计涨20.1%。

有一支追踪锂行业的上市交易基金(ETF)名为Global X Lithium (LIT.P)，其第一重仓股便是FMC，然后是SQM，对Albermarle的持仓排在第四。今年以来该基金已上涨16%。

如果上述这些选项还不够吸引人，还有众多勘探锂并试图筹资将项目投入生产的年轻矿业公司。

这其中很多都位于最大生产国澳洲，尝试通过硬岩采矿生产锂，而不是更为常见、在智利用的最多的卤水蒸发提取法。智利为全球第二大锂生产国。

澳洲上市Venture Minerals(VMS.AX)的股价在5月4日跳涨近42%，因之前宣布已获得六个勘探项目；而Argonaut Resources(ARE.AX)股价也在4月19日上涨26%之多，此前该公司购买了三个锂矿项目。

但问题在于，这些都是低价股。Venture周三收盘价每股0.04澳元，Argonaut收报0.02澳元。两家公司市值都不超过1,000万美元。

这就意味着，它们能够在消息有利时提供可观的回报，但一旦局面不利，也会让投资人惨赔殆尽。所以年轻矿企并不适合胆小或消息不灵通的投资者。

所有这些都说明，锂在大宗商品领域是非常讽刺的存在。虽然涨势最优，但和表现不及它的其他大宗商品不同的是，你可能只有眼馋的份儿，并不能真正去投资。(完)