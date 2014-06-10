《RUSSELL专栏》中国5月呈现成品油净出口态势 对市场价格构成影响

图为北京一处中石油的加油站。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿6月10日 （撰稿 Clyde Russell； 编译 王洋/李爽） - 即便中国5月成品油净出口不多，对亚洲成品油市场的影响也正在变得越来越大，而且这种情况可能会持续数个月。

根据6月8日的海关数据，中国5月成品油净出口41万吨，约合每日96,548桶。

尽管这本身是一个较小的数量，但这是中国今年第二个月出现净出口，而在今年之前仅发生过三次。上一次还是在2010年1月。

今年前五个月，中国成品油净进口量仅为147万吨，约合每日7.1万桶，较上年同期下降73.8%。

2013年，中国成品油净进口量为每日22.16万桶，2011年约为每日31.1万桶。

虽说数据揭示出中国的净进口量处于下行态势已经有一段时期，但只有今年是大幅下降，降幅如此之大，以至于其成为持续的成品油净出口国也是有可能的。中国目前是全球第二大油品消费国，

这个变化的主要原因，便是炼油能力过剩，以及经济增长放缓之际油品需求增长低于预期。

算上今年早些时候两座新炼厂合计每日44万桶的产能，中国目前已有的炼油能力接近每日1,300万桶。

考虑到4月的表观需求量每日971万桶，显然中国炼厂有着巨大的剩余产能。

这带来的影响便是降低了成品油进口需求，同时增加了可用于出口的成品油，尤其是新炼厂中质馏分油产能满负荷运转之后。

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5月成品油进出口的明细要到本月稍晚才能公布，但今年前四个月中国炼厂柴油出口量稍有增加。

1-4月柴油净出口为每日76,676桶，仅稍高于2013年同期的每日75,151桶。

尽管升幅不是很大，但这却是在亚洲和欧洲燃料需求增速放缓的背景下发生的。亚洲和欧洲是两个主要的柴油消费中心。

柴油裂解价差--新加坡柴油较迪拜原油的价差--5月下滑，表明中国出口的增加在打压市场价格。

6月9日柴油裂解价差GOSGCKMc1报每桶13.92美元，接近6月4日触及的三年半低点13.54美元，比年初时的水平要下跌近27%。

**汽油表现好于柴油**

柴油炼厂获利乏力与汽油炼厂情况形成鲜明对比，6月9日新加坡92号汽油较布兰特原油升水GL92-SIN-CRK达到每桶7.56美元，今年上涨15%。

中国近几年一直是稳定的汽油出口国，但2014年迄今的出口下降，每日净出口仅为109,152桶，低于去年1-4月每日114,983桶的出口量。

中国4月汽车销售较上年同期增加11.6%，由于其主要燃料是汽油，所以汽油需求增长超过柴油。相比之下，欧洲柴油利用较普遍。

但造成中国精炼油品净进口下降的主要原因是燃料油，今年前四个月，燃料油净进口下降28%至每日240,678桶。

部分规模较小独立炼厂获准直接进口原油，促成了这种趋势，而他们之前采用的是燃料油。

而且，其他小型炼厂利润率欠佳也抑制他们把燃料油作为原料的需求。

6月9日新加坡180-cst燃料油较迪拜原油贴水FO180SGCKMc1为每桶11.78美元，略好于年初比较普遍的12.65美元水准，但较1月17日所达年内峰值8.34美元降了41%。

中国1月燃料油进口为去年5月以来最高，此后价格下滑顺应了买兴减弱势头。

中国燃料净进口趋于下降以及中国有可能成为长期净出口国，不会对每种油品市场产生相同的影响。

今年迄今，燃料油和柴油降幅较大。这种趋势是否会持续要看全球经济成长动能是否足以提振海运和公路运输需求。这两种运输方式是燃料油和柴油的主要用途。

但亚洲市场应该能够消化对中国燃料油净进口下降和柴油净出口增加的预期。

就汽油市场而言，中国仍供应过剩，不过国内汽车销售可能缓和过剩局面，因此限制汽油出口增长。

当然，这并不一定意味着亚洲汽油裂解价差升高，但肯定会对当前利润率构成支撑。(完)

(译文审校 张荻/艾茂林)

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